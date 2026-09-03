Đồng Nai: Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thái Học, hơn 100.000 dân hưởng lợi

Ngày 3/9, Ủy ban Nhân dân phường Trảng Dài (thành phố Đồng Nai) tổ chức khởi công dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thái Học. Đây là dự án được triển khai sau thời gian dài gần 300 hộ dân đồng thuận hiến đất, tạo mặt bằng để mở rộng tuyến đường, phục vụ nhu cầu đi lại cho hơn 100.000 người dân trên địa bàn.

Đường Nguyễn Thái Học sau hơn 20 năm đưa vào sử dụng, tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường nhỏ hẹp, nhiều vị trí xuất hiện ổ voi, rãnh nước lớn giữa đường, hệ thống thoát nước chưa đáp ứng yêu cầu.

Mỗi khi mưa lớn, đường ngập nước, lầy lội, gây khó khăn cho việc đi lại. Những ngày nắng, bụi bặm phủ kín mặt đường gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Theo thiết kế, đường Nguyễn Thái Học sau khi hoàn thành sẽ có mặt đường rộng khoảng 9m, vỉa hè mỗi bên 5m, tổng lộ giới khoảng 19m. Tuyến đường cũng được đầu tư hệ thống thoát nước, chiếu sáng, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và chỉnh trang đô thị.

Để triển khai dự án, gần 300 hộ dân bị ảnh hưởng đã đồng thuận tháo dỡ hàng rào, công trình, di dời tài sản và bàn giao mặt bằng.

Ông Phạm Công Định, người dân sinh sống trên đường Nguyễn Thái Học, phường Trảng Dài cho biết gia đình ông và nhiều hộ dân rất phấn khởi khi tuyến đường chính thức được khởi công nâng cấp, mở rộng và xây dựng hệ thống thoát nước.

Người dân đã mong chờ dự án từ nhiều năm nay và xác định việc mở rộng đường chỉ có thể thực hiện khi có sự đồng thuận, chung tay của người dân cùng chính quyền.

“Để có mặt bằng mở rộng đường, nhiều gia đình đã tự nguyện giao đất, tháo dỡ hàng rào và các công trình, vật kiến trúc trên phần đất của mình. Có hộ diện tích đất bị ảnh hưởng khá lớn nhưng vẫn đồng thuận vì mong muốn tuyến đường sớm được đầu tư khang trang, thuận tiện cho việc đi lại của người dân. Hôm nay công trình chính thức khởi công, chúng tôi rất vui và mong tuyến đường sớm hoàn thành,” ông Định chia sẻ.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Kim Hường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trảng Dài cho biết, công trình nâng cấp, mở rộng và đầu tư hệ thống thoát nước đường Nguyễn Thái Học có ý nghĩa thiết thực trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, thoát nước, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Lễ khởi công cũng đánh dấu bước triển khai cụ thể nhằm giải quyết những bất cập về giao thông, ngập nước, xuống cấp đã tồn tại nhiều năm trên tuyến đường.

Theo ông Lê Kim Hường, xác định hạ tầng giao thông và thoát nước là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống người dân, thời gian qua Ủy ban Nhân dân phường cùng các phòng, đơn vị chuyên môn đã tập trung hoàn thiện hồ sơ, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động, lắng nghe ý kiến của người dân để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.

Đáng trân trọng là nhiều hộ dân trên tuyến đường đã tự nguyện giao đất, dịch chuyển hàng rào, tháo dỡ vật kiến trúc để tạo mặt bằng thực hiện dự án. Sự đồng thuận, chia sẻ của người dân là yếu tố quan trọng góp phần đưa công trình được khởi công đúng tiến độ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trảng Dài kỳ vọng sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần khắc phục tình trạng ngập nước, lầy lội, xuống cấp; tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương, kinh doanh của người dân, đồng thời góp phần chỉnh trang, hoàn thiện diện mạo đô thị./.