Đồng Nai: Chuyển hồ sơ vụ lợn nhiễm chất cấm sang cơ quan công an

Liên quan đến việc phát hiện gần 4.000 con lợn tại 6 trại chăn nuôi tại thành phố Đồng Nai nhiễm chất Salbutamol thuộc nhóm Beta-agonist (chất bị cấm trong chăn nuôi), ngày 3/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai cho biết đã hoàn thiện các thủ tục và chuyển hồ sơ vụ việc (cả 6 trại) sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra, xử lý.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai, vụ việc nêu trên có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Đây là vụ việc có tính chất nguy hiểm do nhóm đối tượng đã sử dụng chất cấm trong chăn nuôi (nhóm Beta-agonist) cho lợn ăn nhằm làm tăng trọng nhanh để trục lợi, gây mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Trước đó, từ 28/7 đến 5/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị kiểm tra, phát hiện gần 4.000 con lợn tại 6 trại chăn nuôi ở 4 xã, phường thuộc thành phố Đồng Nai nhiễm chất Salbutamol.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, các trại nêu trên không đăng ký kê khai chăn nuôi, nuôi lợn theo hình thức “vỗ béo” - thu mua lợn trọng lượng lớn (từ 90 kg đến 100 kg) sau đó dùng chất cấm trộn với cám viên cho lợn ăn để lợn tăng trọng nhanh.

Trên địa bàn Đồng Nai có hàng nghìn trại chăn nuôi lợn; trong đó, số trại nuôi “vỗ béo” không nhiều, đa phần do thương lái làm chủ. Đến nay, Đồng Nai chưa phát hiện trại chăn nuôi lợn truyền thống sử dụng chất Salbutamol.

Để chấn chỉnh, kịp thời xử lý tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, ngành nông nghiệp Đồng Nai đang tăng cường phối hợp với các đơn vị trong việc kiểm tra, xác minh, điều tra, truy xuất nguồn gốc gia súc; kịp thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm hoặc có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, cung cấp chất cấm trái quy định./.

Đồng Nai tiêu hủy gần 3.000 con lợn nhiễm chất cấm Salbutamol Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản thành phố Đồng Nai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai) phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiếp tục tiêu hủy gần 900 con lợn nhiễm chất cấm Salbutamol.