Kinh tế xã hội Việt Nam: Lấy đà tăng trưởng 8 tháng chạy nước rút cuối năm

Sau 8 tháng, kinh tế - xã hội Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với nhiều chỉ số tích cực từ sản xuất, thương mại, thu hút đầu tư đến du lịch và thu ngân sách. Trên nền kết quả đó, những tháng cuối năm được xác định là chặng nước rút, khi yêu cầu Chính phủ đặt ra không chỉ là giữ nhịp tăng trưởng mà còn phải tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026.

Những “điểm sáng” tạo đà cho chặng cuối năm

Buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026 vừa diễn ra chiều nay, ngày 3/9 tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ, thông tin: Ngày 3/9, ngay sau kỳ nghỉ lễ 2/9, Chính phủ đã họp Phiên thường kỳ tháng 8 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng Tám và 8 tháng năm 2026; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời thảo luận, xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 9 và thời gian còn lại của năm.

Theo đó, tại Phiên họp, các thành viên Chính phủ thống nhất nhận định: Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; xung đột địa chính trị, nhất là tại Trung Đông, những điều chỉnh về chính sách thương mại của các nền kinh tế lớn, biến động giá năng lượng, hàng hóa và chi phí logistics tiếp tục tác động đến tăng trưởng, thương mại và lạm phát toàn cầu.

Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội tháng Tám và 8 tháng tiếp tục xu hướng tích cực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. CPI tháng 8 ước tăng 0,47%, bình quân 8 tháng tăng 4,45%. Thu ngân sách nhà nước 8 tháng đạt khoảng 2,03 triệu tỷ đồng, đạt 80,2% dự toán và tăng 16,2% so với cùng kỳ.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng ước đạt 766,05 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư nước ngoài là điểm sáng, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao, theo đó vốn FDI đăng ký 08 tháng ước đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 8 tháng ước tăng 12,5%. Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định. Du lịch tiếp tục phục hồi mạnh, 8 tháng đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026, cung cấp nhiều thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Giải ngân vốn đầu tư công hết tháng 8 đạt khoảng 509,6 nghìn tỷ đồng, bằng 49,8% kế hoạch (cao hơn cùng kỳ năm trước 3,5%, cao hơn tháng trước 9,7% về tỉ lệ). Tiến độ các công trình, dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia tiếp tục được thúc đẩy; một số công trình được hoàn thành, đưa vào khai thác phục vụ nhân dân dịp Quốc khánh 2/9.

Công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài được tập trung chỉ đạo; đến hết tháng Tám đã xử lý dứt điểm 2.699/4.899 dự án, góp phần khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế tiếp tục được đẩy mạnh. Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 15 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến đối với 6 dự án luật tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất; đồng thời tập trung ban hành các văn bản quy định chi tiết, triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Riêng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành 9 nghị định, 3 nghị quyết.

Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tiếp tục được theo dõi sát; các vướng mắc về thể chế, tổ chức bộ máy, cán bộ, phân cấp, phân quyền và điều kiện hoạt động của cấp cơ sở được tập trung rà soát, tháo gỡ, bảo đảm bộ máy hoạt động ổn định, thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân tiếp tục được chăm lo. Công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công được triển khai thiết thực. Công tác chuẩn bị năm học mới 2026 - 2027 được thực hiện tích cực; các hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai chủ động, tích cực.

Nhận diện thách thức, gỡ nút thắt, tăng tốc cuối năm

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, bên cạnh những kết quả đạt được, Chính phủ thống nhất đánh giá tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức cần đặc biệt lưu ý:

Một là, áp lực điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tỷ giá, lãi suất trong điều kiện phải thúc đẩy tăng trưởng ở mức cao còn lớn. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số ngành, lĩnh vực còn khó khăn.

Hai, tiến độ giải ngân đầu tư công tại một số bộ, địa phương và dự án trọng điểm chưa đáp ứng yêu cầu; giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu, nhân lực và chi phí đầu vào vẫn là những điểm nghẽn.

Toàn cảnh họp báo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ba, xuất nhập khẩu tăng cao, nhập siêu trong tháng 8 giảm mạnh nhưng nhập siêu 8 tháng còn lớn; thị trường tài chính, tiền tệ, tín dụng tiếp tục chịu sức ép từ bên ngoài.

Bốn, một số dự án tồn đọng, kéo dài chưa được xử lý dứt điểm. Việc tổ chức thực hiện ở một số nơi còn chậm; có tình trạng phối hợp chưa chặt chẽ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Năm, thiên tai, bão lũ có nguy cơ diễn biến phức tạp trong những tháng cuối năm.

Kết luận Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, nhiệm vụ rất nặng nề; yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cao độ, hành động quyết liệt, kịp thời và hiệu quả, trong đó tập trung một số nhóm nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn. Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác; hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng. Chủ động điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu; tăng cường quản lý thị trường, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, nhất là trong thời điểm thiên tai, dịch bệnh. Nghiên cứu kỹ lưỡng việc cải cách phương pháp tính thuế giá trị gia tăng phù hợp yêu cầu thực tiễn và thông lệ quốc tế.

Thứ hai, quyết liệt thúc đẩy tăng trưởng, giải ngân đầu tư công và khơi thông các nguồn lực. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch được giao; tập trung tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu, thủ tục đầu tư và các vướng mắc của dự án trọng điểm. Tiếp tục rà soát, phân loại, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài, không để nguồn lực đất đai, vốn và tài sản tiếp tục bị ách tắc, lãng phí.

Thứ ba, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu, phát triển thị trường và bảo đảm năng lượng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu, hướng tới thương mại cân bằng, bền vững; mở rộng và đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng. Đẩy nhanh đàm phán các hiệp định, thỏa thuận thương mại với các đối tác; tăng cường xúc tiến thương mại và ngoại giao kinh tế; hỗ trợ doanh nghiệp trong nước kết nối trực tiếp với nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối và chuỗi bán lẻ quốc tế. Bảo đảm đủ điện, năng lượng cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, không để xảy ra thiếu hụt do nguyên nhân chủ quan.

Thứ tư, tiếp tục đột phá về thể chế và nâng cao hiệu quả vận hành bộ máy. Khẩn trương xử lý dứt điểm các văn bản còn nợ; hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, không để khoảng trống pháp lý. Tiếp tục rà soát, tháo gỡ các vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và trách nhiệm; nâng cao năng lực cấp xã, bảo đảm cấp cơ sở thực sự là cấp trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Thứ năm, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân. Tổ chức tốt năm học mới 2026 - 2027; chuẩn bị chu đáo Lễ khai giảng và việc đưa các trường phổ thông liên cấp nội trú tại các xã biên giới đất liền giai đoạn 1 vào hoạt động, bảo đảm thiết thực, an toàn, hiệu quả. Tiếp tục triển khai quyết liệt Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; tăng cường phòng, chống dịch bệnh; chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai, giảm thấp nhất thiệt hại và khắc phục nhanh hậu quả.

Thứ sáu, giữ vững quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại. Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ. Triển khai hiệu quả, toàn diện công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các cam kết, thỏa thuận với các đối tác, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, trong khi yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề. Các thành viên Chính phủ, người đứng đầu các bộ, cơ quan, địa phương phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Mọi nhiệm vụ phải bảo đảm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ sản phẩm; lấy kết quả thực tế làm thước đo./.

Những thành tựu kinh tế-xã hội nổi bật của đất nước Việt Nam vươn lên trở thành một trong những quốc gia thương mại hàng đầu khu vực, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tiến gần mốc 1.000 tỷ USD.

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