Tám tháng của năm 2026: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu duy trì đà tăng trưởng 2 con số

Ngày 3/9, Cục Thống kê công bố tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Tám ước đạt 679,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng Bảy và tăng 14,9% so với cùng kỳ.

Đánh giá chung 8 tháng qua, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.235,5 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2025. Nếu loại trừ yếu tố giá, tổng mức này vẫn tăng 7,6%, nhỉnh hơn mức tăng 7,5% của cùng kỳ năm trước, qua đó phản ánh nhu cầu tiêu dùng và các hoạt động dịch vụ tiếp tục mở rộng, góp phần tích cực thúc đẩy tăng trưởng cho toàn khu vực dịch vụ.

Chi tiết về thị trường trong tháng Tám, doanh thu bán lẻ hàng hóa của hầu hết các nhóm hàng đều duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực. Nhóm nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) ghi nhận mức tăng cao nhất khi tăng 2,2% so với tháng trước và tăng tới 25,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tiếp đến, nhóm gỗ và vật liệu xây dựng tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 24,8% so với cùng kỳ; Nhóm đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng tương ứng 0,7% và 19,2%. Các mặt hàng thiết yếu cũng đạt mức tăng trưởng ổn định, như lương thực, thực phẩm tăng 2% so với tháng trước và 12,9% so với cùng kỳ; Dịch vụ sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy tăng 2,7% và 12,3%; Hàng may mặc tăng 2,4% và 11,9%; Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 1,6% và 9,2%; Phương tiện đi lại (trừ ô tô, kể cả phụ tùng) tăng 0,3% và 4,3%.

Ngược lại, nhóm hàng ô tô các loại lại đi ngang và giảm sút khi ghi nhận mức giảm 2,7% so với tháng trước và giảm 1,8% so với cùng kỳ.

Ở khối dịch vụ, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng Tám tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 21,5% so với cùng kỳ. Các nhóm hàng hóa dịch vụ khác tăng tương ứng 1,5% và 14,8%. Riêng du lịch lữ hành dù giảm 6,9% so với tháng trước nhưng vẫn giữ đà tăng 19,2% so với cùng kỳ.

Xét lũy kế 8 tháng của năm 2026, doanh thu bán lẻ hàng hóa đóng góp tỷ trọng lớn nhất với ước đạt 3.947,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,4% tổng mức và tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Về khía cạnh địa phương, đà tăng trưởng doanh thu bán lẻ hàng hóa diễn ra đồng đều tại các trung tâm kinh tế lớn, dẫn đầu là Đà Nẵng với mức tăng 14,2%, Quảng Ninh tăng 13,9%, Cần Thơ và Hải Phòng cùng tăng 13,1%, Hà Nội tăng 12,8% và Thành phố Hồ Chí Minh tăng 12,2%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 8 tháng ước đạt 670,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,8% tổng mức và tăng 16,4% so với cùng kỳ. Bức tranh dịch vụ lưu trú, ăn uống chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ tại nhiều địa phương du lịch, như Đà Nẵng tăng 21,4%, Khánh Hòa tăng 20,4%, Huế tăng 20,2%, Lâm Đồng tăng 19,5%, Thanh Hóa tăng 17,5%, Hải Phòng tăng 16,8%, Cần Thơ tăng 16,5%, Hà Nội tăng 14,4%, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 13,9% và Cà Mau tăng 13,2%.

Bên cạnh đó, doanh thu du lịch lữ hành 8 tháng ước đạt 68,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng mức và tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Quảng Ninh dẫn đầu đà tăng trưởng du lịch lữ hành với 26,5%, An Giang tăng 21,8%, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 16,0%, Đà Nẵng tăng 15,9% và Hà Nội tăng 14,1%.

Cuối cùng, doanh thu các mảng dịch vụ khác của 8 tháng ước đạt 548,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,5% tổng mức và tăng 13,2% so với cùng kỳ, ghi nhận mức tăng ấn tượng tại Quảng Ninh với 29,6%, Huế tăng 28,2%, Ninh Bình tăng 21,0%, Đà Nẵng tăng 20,9%, Hà Nội tăng 11,2% và Thành phố Hồ Chí Minh tăng 9,6%./.

Tháng Tám: Áp lực từ giá nhiên liệu thế giới kéo chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,47% Tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng trong tháng Tám chịu sự ảnh hưởng chủ yếu biến động thị trường năng lượng quốc tế, đẩy CPI bình quân 8 tháng lên mức 4,45% so với cùng kỳ.