Cuba mở rộng quy mô hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân

Ngày 2/9, Chính phủ Cuba công bố các quy định mới mở rộng phạm vi hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân, theo đó cho phép doanh nghiệp tư nhân sử dụng trên 100 lao động, đồng thời cho phép người Cuba sinh sống ở nước ngoài và người nước ngoài thường trú tại Cuba tham gia góp vốn.

Nghị định được đăng trên Công báo Cộng hòa Cuba cập nhật các quy định về doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME), đồng thời đưa các doanh nghiệp tư nhân có trên 100 lao động vào khuôn khổ pháp lý và kinh tế hiện hành.

Theo quy định mới, MSME và các doanh nghiệp có trên 100 lao động có thể thuộc sở hữu nhà nước, tư nhân, hỗn hợp hoặc các tổ chức. Đối với doanh nghiệp tư nhân, thành viên góp vốn có thể là công dân Cuba đang sinh sống trong nước hoặc ở nước ngoài, cũng như người nước ngoài thường trú tại Cuba từ 18 tuổi trở lên.

Bà Lazara Mercedes Lopez, Chủ tịch Viện Quốc gia về các chủ thể kinh tế phi nhà nước, cho biết quy định mới mở ra những cơ hội mới cho khu vực kinh tế ngoài nhà nước, tạo điều kiện để khu vực này tham gia sâu hơn vào nền kinh tế quốc dân, trong đó có cấp địa phương.

Theo bà Lopez, một cá nhân có thể tham gia góp vốn tại nhiều MSME hoặc doanh nghiệp tư nhân có trên 100 lao động. Các MSME cũng được phép trực tiếp xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, với điều kiện được Bộ Ngoại thương và Đầu tư Cuba cấp phép trước.

Nghị định, dự kiến có hiệu lực từ ngày 9/9, đồng thời cập nhật quy định pháp lý đối với các hợp tác xã phi nông nghiệp và hoạt động tự doanh, theo hướng giảm các yêu cầu, thủ tục và thời gian cần thiết để thành lập và vận hành các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Quy định mới cũng công nhận quyền sử dụng đất và quyền bề mặt của các doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã phi nông nghiệp để thực hiện đầu tư, trong đó có hoạt động nông nghiệp./.

Chính phủ Cuba tiếp tục tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân Cuba mở rộng quyền tự chủ cho doanh nghiệp tư nhân, thiết lập quy định thương mại mới nhằm phục hồi nền kinh tế đang gặp khó khăn.

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