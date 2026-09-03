Con đường mới cho hàng Việt: Từ 'được tìm thấy' đến 'được khám phá'

Ngày 3/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) và TikTok Shop chính thức công bố sáng kiến mang tên "Beyond Vietnam - Hàng Việt Cất Cánh", với tham vọng tạo ra một con đường mới cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận người tiêu dùng toàn cầu.

Sự kiện đánh dấu bước tiến trong việc ứng dụng thương mại điện tử khám phá, nơi các thương hiệu không chỉ đơn thuần "được tìm thấy" mà còn "được khám phá" thông qua nội dung số.

Thay vì dựa vào các kênh phân phối truyền thống và độ nhận diện thương hiệu có sẵn, sáng kiến tập trung vào việc tận dụng sức mạnh của video ngắn, livestream và mạng lưới nhà sáng tạo nội dung bản địa. Đây được xem là một giải pháp để phá bỏ rào cản lớn nhất cho doanh nghiệp Việt khi thâm nhập thị trường mới: Sự vô danh.

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số chia sẻ nhiều thông tin hữu ích tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, nhận định: "Dư địa để doanh nghiệp Việt tận dụng thương mại điện tử tiếp cận người tiêu dùng quốc tế vẫn còn rất lớn. TikTok Shop với thương mại khám phá đã mang tới một phương thức tiếp cận đáng chú ý, giúp doanh nghiệp chủ động tạo ra nhu cầu và kể câu chuyện thương hiệu của mình".

Trong giai đoạn đầu, chương trình sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp Việt tiếp cận hai thị trường thương mại điện tử lớn nhất là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Dữ liệu từ TikTok Shop cho thấy tiềm năng to lớn của mô hình này. Tại Hoa Kỳ, nơi nền tảng có hơn 200 triệu người dùng, nghiên cứu chỉ ra rằng 2/3 người dùng TikTok Shop đã khám phá thương hiệu mới, trong đó 72% là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tại Trung Quốc, tổng giá trị giao dịch hàng hóa qua livestream đã vượt 5.000 tỷ NDT (khoảng 740 tỷ USD) vào năm 2025, cho thấy sức mua sắm dựa trên nội dung đã trở thành xu hướng chủ đạo.

Bà Trần Thị Tân, Giám đốc dự án "Beyond Vietnam - Hàng Việt Cất Cánh" phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bà Trần Thị Tân, Giám đốc dự án "Beyond Vietnam - Hàng Việt Cất Cánh", nhấn mạnh: "Cách một thương hiệu bước ra thị trường quốc tế đang thay đổi. Thương mại điện tử khám phá đang tạo ra một bước thay đổi mới. Nhiều doanh nghiệp Việt đã tích lũy năng lực về nội dung và livestream, và sáng kiến này sẽ biến những năng lực đó thành lợi thế cạnh tranh trên trường quốc tế".

Mục tiêu của sáng kiến trong năm đầu tiên là đào tạo và nâng cao năng lực xuất khẩu số cho khoảng 500 doanh nghiệp, đồng hành 1:1 với 50 doanh nghiệp tiềm năng và hỗ trợ ít nhất 10 doanh nghiệp đạt 1.000 đơn hàng đầu tiên tại thị trường quốc tế. Tầm nhìn đến năm 2028 là mở rộng đào tạo lên 2.000 doanh nghiệp và xây dựng một hệ sinh thái xuất khẩu số bền vững.

Tín hiệu tích cực đã đến từ những doanh nghiệp tiên phong như VIFON. Dù đã có 30 năm hiện diện tại thị trường Hoa Kỳ qua kênh phân phối truyền thống, doanh số khởi đầu của VIFON trên TikTok Shop cao gấp 3-4 lần so với các kênh thương mại điện tử khác. Điều này cho thấy sức hút của kênh bán hàng mới, không chỉ ở doanh số mà còn ở khả năng tiếp cận một nhóm khách hàng hoàn toàn mới.

Không chỉ dừng lại ở việc xuất khẩu sản phẩm, sáng kiến còn hướng tới mục tiêu "xuất khẩu câu chuyện" văn hóa Việt Nam. Thông qua nội dung số, sản phẩm được giới thiệu cùng câu chuyện về nguồn gốc, nguyên liệu và con người, từ đó nâng cao giá trị thương hiệu trong tâm trí người tiêu dùng quốc tế. Đây chính là tham vọng dài hạn: Không chỉ bán được nhiều hàng hơn, mà còn xây dựng được nhiều thương hiệu Việt được người tiêu dùng toàn cầu biết đến và yêu thích./.