25 bộ, cơ quan và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới bình quân chung cả nước

Ngày 3/9, Bộ Tài chính thông tin vốn đầu tư công giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 20/8 đạt 477.177,9 tỷ đồng, tương đương 46,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Hiện còn 25 bộ, cơ quan Trung ương và 16 địa phương ghi nhận tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung của cả nước, trong đó đáng chú ý có 4 bộ, cơ quan đạt tỷ lệ giải ngân dưới 6% hoặc thậm chí chưa giải ngân.

Về quy mô nguồn lực, tổng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2026 đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao là 1.022.607 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương chiếm 372.380,4 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương chiếm 650.226,6 tỷ đồng. Tổng số vốn còn lại chưa phân bổ thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ tính đến thời điểm báo cáo là 83.216,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2026 do các địa phương tự giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đạt 14.709,6 tỷ đồng. Như vậy, tính chung tổng kế hoạch giao năm 2026 đến thời điểm hiện tại, bao gồm cả phần kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và phần vốn cân đối địa phương giao tăng, đạt mức 1.037.316,6 tỷ đồng.

Về tình hình phân bổ nguồn vốn, tổng số vốn được các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án cụ thể đạt 1.007.199,3 tỷ đồng, bao gồm 342.263,1 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương và 664.936,2 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương. Trường hợp không tính phần kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương giao tăng 14.709,6 tỷ đồng nêu trên, tổng số vốn đã phân bổ chi tiết đạt 992.489,7 tỷ đồng, tương đương 97,1% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao (trong đó đã bao gồm 5% tiết kiệm ngân sách địa phương dành cho dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng).

Đến nay, số vốn chưa được phân bổ chi tiết hiện còn 30.117,3 tỷ đồng thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương, chiếm 2,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (tập trung tại 7 bộ, cơ quan Trung ương và 26 địa phương). Nguyên nhân chủ yếu của việc chậm phân bổ này là do các đơn vị mới được giao bổ sung kế hoạch vốn từ đầu tháng Tám nên cần thêm thời gian để hoàn thiện đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định. Đồng thời, một số cơ quan, địa phương chủ động đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn do không còn nhu cầu sử dụng thực tế để điều chuyển nguồn lực sang cho các bộ, ngành và địa phương khác có nhu cầu cấp thiết hơn./.

Sản xuất công nghiệp tám tháng tăng trưởng 11,9%, đạt mức kỷ lục nhiều năm Riêng trong tháng Tám, chỉ số IIP tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực và ước tính tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái.