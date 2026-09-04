Xử lý nghiêm học sinh vi phạm giao thông, làm rõ trách nhiệm người giao xe

Ngày 4/9, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội phối hợp với Công an cấp xã đồng loạt kiểm tra, xử lý học sinh, phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại nhiều tuyến đường, khu vực trường học trên địa bàn thành phố.

Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh trong năm học 2026-2027, Phòng Cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng tại các tuyến đường học sinh thường xuyên di chuyển.

Trong sáng 4/9, các tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 kiểm tra tại nút giao Nguyễn Chí Thanh-Huỳnh Thúc Kháng; Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 làm nhiệm vụ tại khu vực Kim Ngưu-Thanh Nhàn; Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 kiểm tra tại nút giao Tố Hữu-Vũ Trọng Khánh; Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 11 phối hợp với Công an xã Hạ Bằng kiểm tra khu vực Trường Trung học phổ thông Hạ Bằng.

Kế hoạch được triển khai từ ngày 4/9/2026 đến hết ngày 14/3/2027, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn và bảo đảm an toàn cho học sinh trong năm học mới.

Tại nút giao Nguyễn Chí Thanh-Huỳnh Thúc Kháng, khoảng 6 giờ 30 phút, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 phát hiện nữ sinh Đ.P.T (18 tuổi) điều khiển xe máy điện không gắn biển kiểm soát, không có gương chiếu hậu và không xuất trình được giấy đăng ký xe. Nữ sinh cho biết phương tiện mới mua nên chưa kịp gắn biển kiểm soát. Tổ công tác đã lập biên bản đối với các hành vi vi phạm; đồng thời tạm giữ phương tiện để tiếp tục xác minh, xử lý theo qui định.

Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện nam sinh B.M.T (15 tuổi) điều khiển xe máy điện không gắn biển kiểm soát. Tổ công tác đã lập hồ sơ, xử lý bằng hình thức cảnh cáo và tạm giữ phương tiện để xác minh trách nhiệm của chủ xe.

Tại nút giao Tố Hữu-Vũ Trọng Khánh, khoảng 6 giờ 35 phút, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 phát hiện hai nam sinh đi xe máy theo hướng Tố Hữu-Lê Văn Lương, trong đó người ngồi phía sau không đội mũ bảo hiểm.

Qua kiểm tra, nam sinh điều khiển cho biết đang học lớp 12 tại một trường trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội. Dù biết chưa đủ điều kiện điều khiển xe máy, nam sinh vẫn mượn phương tiện của bố mẹ để chở em sinh năm 2009 đến trường. Người em thừa nhận do nhà gần, lại vội đi học nên không đội mũ bảo hiểm và cam kết không tái phạm.

Thiếu tá Nguyễn Minh Tiến, tổ trưởng tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 cho biết, qua kiểm tra, các lỗi như: học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều và sử dụng phương tiện tự ý thay đổi kết cấu vẫn xuất hiện.

Lực lượng chức năng đặc biệt lưu ý tình trạng học sinh sử dụng xe máy, xe điện có tốc độ cao hoặc phương tiện bị độ, chế, “kích tốc.” Việc thay đổi kết cấu làm tăng khả năng vận hành của phương tiện, trong khi kỹ năng xử lý tình huống và nhận diện nguy hiểm của học sinh còn hạn chế, có thể làm gia tăng nguy cơ tai nạn.

Theo Trung tá Hoàng Văn Bình, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 4, vi phạm giao thông liên quan đến học sinh và phụ huynh vẫn diễn biến khá phức tạp. Một trong những nguyên nhân đáng chú ý là tâm lý chủ quan của một bộ phận phụ huynh. Một số phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho con; dừng, đỗ ôtô tùy tiện trước cổng trường vì tâm lý vội hoặc thuận tiện, gây ùn ứ giao thông. Đáng lo ngại, có trường hợp để học sinh sử dụng phương tiện khi chưa đủ tuổi hoặc chưa đủ điều kiện điều khiển, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Trung tá Hoàng Văn Bình nhấn mạnh, phụ huynh phải gương mẫu chấp hành các qui định về trật tự, an toàn giao thông để con noi theo; không giao phương tiện cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển; chấp hành qui định về dừng, đỗ xe, đèn tín hiệu giao thông và đội mũ bảo hiểm đúng qui cách cho trẻ em khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy.

Bên cạnh xử lý vi phạm trực tiếp trên đường, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với nhà trường và chính quyền địa phương kiểm tra việc sử dụng phương tiện của học sinh tại khu vực cổng trường, bãi trông giữ xe; chấn chỉnh tình trạng nhận trông, giữ xe mô tô cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển.

Đối với phương tiện do học sinh sử dụng, lực lượng chức năng sẽ xác minh, làm rõ trách nhiệm của chủ xe. Trường hợp xác định có hành vi giao xe hoặc để người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, chủ phương tiện sẽ bị xử lý theo qui định. Danh sách học sinh vi phạm được gửi tới nhà trường để phối hợp quản lý, giáo dục.

Trường hợp đảng viên giao xe cho con em vi phạm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng chức năng sẽ thông báo tới cơ quan, chi bộ nơi người đó công tác để xem xét, xử lý.

Thời gian tới, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 tiếp tục phối hợp với Công an cấp xã rà soát các trường học và tuyến đường học sinh thường xuyên di chuyển. Đơn vị đặt mục tiêu tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn tại 100% trường học thuộc địa bàn được phân công phụ trách; tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), trong 8 tháng của năm 2026, tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh trên địa bàn thành phố giảm cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, vi phạm trong học sinh vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp thường xuyên giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng./.

Từ 4/9, Hà Nội tăng cường xử lý vi phạm giao thông trong học sinh Từ ngày 4/9, Công an thành phố Hà Nội đồng loạt kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông liên quan đến học sinh, phụ huynh và phương tiện đưa đón học sinh nhằm bảo đảm an toàn ngay từ đầu năm học.