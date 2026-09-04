Bị cáo buộc dùng chiêu “biết trước xổ số” để lừa tiền, Huấn “Hoa Hồng” khai gì?

Tại họp báo Chính phủ chiều 3/9, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can trong vụ án liên quan Huấn “Hoa Hồng” về hai tội danh.

Bản tin 60s ngày 4/9/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Bị cáo buộc dùng chiêu “biết trước xổ số” để lừa tiền, Huấn “Hoa Hồng” thừa nhận những gì?

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Hai phụ nữ tử vong trong vụ cháy ở Nha Trang nghi do sạc điện thoại trên giường.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm dầu mù u Thái Dương.

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