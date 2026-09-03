Từ Huấn Hoa Hồng đến Hải Sa Pa: Không gian mạng không phải “vùng miễn trừ” pháp luật

Sức ảnh hưởng trên mạng xã hội có thể đưa một cá nhân đến gần hàng triệu người, nhưng không phải là “tấm vé” đứng ngoài pháp luật. Những diễn biến mới trong các vụ án liên quan đến Huấn Hoa Hồng, Phú Lê và Hải Sa Pa một lần nữa cho thấy mạng xã hội vừa mở ra không gian tương tác rộng lớn, vừa có thể trở thành môi trường để các hành vi vi phạm pháp luật diễn ra và bị xử lý.

Việc thời gian qua Bộ Công an khởi tố, bắt giam một số Facebooker, TikToker có ảnh hưởng kể trên thu hút sự quan tâm của dư luận. Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng Tám vừa diễn ra chiều nay, ngày 3/9 tại Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người Phát ngôn Bộ Công an đã thông tin thêm về diễn biến điều tra các vụ án liên quan đến Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng), Lê Văn Phú (Phú Lê) và Hải Sa Pa, đồng thời đưa ra những cảnh báo về về “lá chắn tự thân” mà mỗi người dùng mạng xã hội cần trang bị.

“Nhận diện” các tội danh

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản thông tin đến hôm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can về 2 tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến hành vi kinh doanh trên nền tảng TikTok mà để doanh thu ngoài sổ sách kế toán, tổng doanh thu tạm tính là hơn 300 tỷ đồng. Nội dung này chúng tôi cũng đã đưa thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Đối với vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đây là diễn biến mới. Qua mở rộng công tác điều tra, phát hiện đối tượng Bùi Xuân Huấn lợi dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo những nội dung thể hiện bản thân có các thông tin biết trước kết quả xổ số trong ngày. Trên cơ sở đó, nhiều cá nhân đã theo thông tin này và chuyển tiền vào chính các tài khoản cá nhân của Bùi Xuân Huấn để được cho các thông tin về số lô, số đề có khả năng trúng cao.

Tuy nhiên, khi tham gia đánh các số lô số đề này nhưng không trúng, đòi lại tiền thì đối tượng không trả và chiếm đoạt. Trên cơ sở tố cáo, tố giác của các cá nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra mở rộng.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người Phát ngôn Bộ Công an tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng Tám vừa diễn ra chiều nay, ngày 3/9 tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Vụ án liên quan đến đối tượng Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã khởi tố 13 bị can về 4 tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Lừa dối khách hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến nay đã khởi tố 10 bị can, trong đó có Lê Văn Phú về các tội liên quan đến kế toán và hóa đơn, bước đầu xác định tổng tiền thuế gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 6,4 tỷ đồng. Đồng thời, khởi tố 2 bị can, trong đó có Nguyễn Thị Hương (biệt danh Cô giáo Hương) về hành vi Lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính khoảng hơn 11 tỷ đồng. Khởi tố 1 bị can về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đây cũng là nội dung mới mà Cơ quan Cảnh sát điều tra trong quá trình điều tra vụ án đã làm rõ.

Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đối tượng Nguyễn Thị Nhuần tại Hải Phòng, đã liên hệ với các đối tượng để nhằm môi giới chạy án liên quan đến vụ án này. Hành vi của đối tượng phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 24/8 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với vụ án liên quan đến Hải Sa Pa, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết: “Ngày 24/8 vừa qua, chúng tôi cũng đã đưa tin khởi tố vụ án và khởi tố 3 bị can. Hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ.”

“Lá chắn tự thân” trước thông tin trên mạng

Từ những vụ án trên, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho rằng bên cạnh những lợi ích mà không gian mạng và mạng xã hội mang lại, người dân cũng cần nhận thức rõ đây là môi trường có nhiều thông tin xấu độc, không đúng sự thật.

“Chúng tôi kiến nghị mỗi cá nhân khi tham gia mạng xã hội phải chuẩn bị cho mình một ‘lá chắn tự thân,’ phải luôn luôn cảnh giác, thận trọng trước các thông tin trên mạng xã hội,” Người Phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh.

Lê Văn Phú (tức Phú Lê) và Nguyễn Thị Hương tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CAHN)

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, những hình ảnh, thông tin liên quan đến người nổi tiếng trên mạng xã hội không đồng nghĩa với các giá trị thực. Đây là nội dung mà chúng tôi nghĩ trong quá trình tương tác của mỗi cá nhân tham gia mạng xã hội, chúng ta phải chuẩn bị, trang bị cho mình những kiến thức này.

Một thông điệp khác được Người Phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh là không gian mạng không nằm ngoài pháp luật. Tất cả các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng hoặc lợi dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện, xử lý theo đúng quy định.

“Chúng tôi cũng rất mong muốn có sự tham gia của người dân trên mạng xã hội để cùng xây dựng mạng xã hội thực sự an toàn, lành mạnh, văn minh. Và mỗi cá nhân khi tham gia trên mạng xã hội sẽ góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp cũng như đóng góp cho sự phát triển nói chung.”./.

Lật tẩy chiêu trò giấu doanh thu hơn 100 tỷ đồng của vợ chồng Phú Lê Liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn và vi phạm quy định kế toán, Lê Văn Phú (tức Phú Lê) cùng vợ là Lã Thúy Kiều vừa bị Công an Thành phố Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam.