Triệt phá đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Ngày 4/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã phối hợp đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá đường dây tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép có yếu tố nước ngoài qua địa bàn biên giới do đơn vị quản lý.

Trước đó, lúc 13 giờ ngày 29/8, tại thôn A Bung, xã La Lay (tỉnh Quảng Trị), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Đoàn Trinh sát miền Trung, Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn, phát hiện và bắt giữ Hồ Văn Nghèo (sinh năm 1987, trú tại thôn A Bung, xã La Lay) đang chở theo 2 người quốc tịch Lào không có giấy tờ tùy thân, nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hồ Văn Nghèo, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 7 người quốc tịch Lào không có giấy tờ tùy thân và giấy tờ xuất, nhập cảnh theo quy định.

Mở rộng điều tra, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay phát hiện, tạm giữ thêm 2 đối tượng liên quan là Hồ Thị Khanh (sinh năm 1996, trú tại thôn Cân Tôm, xã A Lưới 5, thành phố Huế) và Hồ Thị A Út (sinh năm 1989, trú tại thôn A Bung, xã La Lay, tỉnh Quảng Trị).

Các đối tượng khai nhận đã tổ chức cho 15 người quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tìm kiếm việc làm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án hình sự và bàn giao vụ việc cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Quảng Trị) để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương truy tìm 6 người quốc tịch Lào còn lại./.

Đồng Nai: Trục xuất 28 người nước ngoài cư trú, lao động trái phép Lực lượng chức năng xác định 28 người bị trục xuất đều là công dân nước ngoài, nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch nhưng sau đó ở lại lao động, lưu trú trái phép trong một số DN của Đồng Nai.

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