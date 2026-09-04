Ngành giáo dục Hà Nội sau sắp xếp: Khai thông nguồn lực, nâng cao chất lượng vào năm học mới

Hà Nội bước vào năm học 2026-2027 với mạng lưới trường học được sắp xếp, đội ngũ và cơ sở vật chất từng bước ổn định, hướng tới tinh gọn, khai thông nguồn lực và nâng cao chất lượng giáo dục.

Năm học 2026-2027 đánh dấu bước chuyển mới của giáo dục Thủ đô khi Hà Nội triển khai sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Sau sắp xếp, toàn thành phố còn 1.093 cơ sở giáo dục, giảm 53,3%. Các nhà trường tập trung ổn định tổ chức, đội ngũ, cơ sở vật chất và phương pháp dạy học.

Tại Trường Trung học cơ sở Hoàng Liệt, với gần 5.700 học sinh, nhà trường chủ động phân công chuyên môn, rà soát phòng học, thiết bị, nâng cấp cơ sở vật chất, bảo đảm hoạt động dạy học thông suốt.

Trong khi đó, Trường Trung học cơ sở Hoàng Mai chính thức vận hành theo mô hình trường chất lượng cao, đặt yêu cầu đổi mới tư duy, phương pháp và năng lực đội ngũ giáo viên.

Năm học này, Hà Nội có hơn 2,3 triệu học sinh; thành phố đầu tư xây mới, cải tạo, mở rộng trường học, bổ sung hàng nghìn phòng học. Những giải pháp đồng bộ đang giúp giáo dục Thủ đô khai thông nguồn lực, nâng cao chất lượng và sẵn sàng bước vào năm học mới./.

Niềm vui nơi rẻo cao biên giới Lào Cai ngày tựu trường Vào những ngày cuối tháng 8, tại Lào Cai, gần 1.000 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương bước vào năm học mới trong niềm hân hoan.