Thanh Hóa phấn đấu quy tập 130 hài cốt liệt sỹ tại Lào trong mùa khô 2026-2027

Chiều 3/9, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho Đội Quy tập lên đường sang tỉnh Houaphan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thực hiện nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2026-2027.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ,” mùa khô 2026-2027, Thanh Hóa phấn đấu tìm kiếm, quy tập 130 hài cốt liệt sỹ tại Lào và 10 hài cốt liệt sỹ trong nước.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, ghi nhận, biểu dương những kết quả Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt được trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu cán bộ, nhân viên Đội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu được giao, bảo đảm đúng quy trình, chất lượng và hiệu quả.

Đồng chí lưu ý Đội Quy tập chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước và các quy định về đối ngoại quân sự; giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ,” tôn trọng pháp luật, phong tục, tập quán của nước bạn Lào, tích cực làm tốt công tác dân vận, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng và các đồng chí trong Ban Chỉ đạo tỉnh tặng quà cho đội quy tập. (Ảnh: TTXVN phát)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đặt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang bị, phương tiện trong quá trình cơ động, khảo sát, tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ; duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác đặc biệt, chính quyền và các lực lượng chức năng tỉnh Houaphan, kịp thời xử lý, báo cáo những vấn đề phát sinh.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương được đề nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, làm tốt công tác hậu phương, kịp thời động viên, hỗ trợ cán bộ, nhân viên Đội Quy tập; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ, góp phần nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập.

Tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh công bố quyết định tổ chức lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; báo cáo công tác chuẩn bị và giao nhiệm vụ cho Đội Quy tập mùa khô 2026-2027.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, mặc dù thời gian chuẩn bị năm nay ngắn hơn mọi năm, Đội Quy tập lên đường sớm gần 2 tháng, nhưng công tác chuẩn bị được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, toàn diện.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cán bộ chỉ huy Đội Quy tập đã chủ động kiện toàn lực lượng theo tổ chức, biên chế mới; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ; chuẩn bị phương tiện, hậu cần, quân y; hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đối ngoại, xây dựng phương án bảo đảm an toàn và chuẩn bị kinh phí thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Lê Hữu Tuấn, Đội trưởng Đội Quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, cho biết cán bộ, nhân viên Đội xác định quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, bám địa bàn, bằng mọi biện pháp và với tinh thần trách nhiệm cao nhất tìm kiếm, đưa hài cốt các liệt sĩ đã hy sinh trở về với Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đỗ Thị Toán tiếp nhận ủng hộ từ đại diện doanh nghiệp. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, ngày 13/8, Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành công văn kêu gọi các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân chung tay thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm,” cung cấp thông tin, tư liệu, hình ảnh, kỷ vật về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và địa điểm có hài cốt liệt sỹ trong nước, tại tỉnh Houaphan; đồng thời ủng hộ vật chất, lương thực, thực phẩm, thuốc, vật tư y tế và các điều kiện cần thiết phục vụ Đội Quy tập.

Các địa phương, đơn vị phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác minh, tìm kiếm, quy tập và an táng hài cốt liệt sỹ khi có thông tin xác thực.

Theo báo cáo, mùa khô 2025-2026, mặc dù gặp nhiều khó khăn, các đội quy tập hài cốt liệt sỹ vẫn bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của nước bạn, tổ chức khảo sát, xác minh, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ đúng quy trình.

Kết quả, đã tìm kiếm, quy tập 19 hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính.

Lễ truy điệu, an táng 19 hài cốt liệt sỹ được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc tế Đồng Tâm trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Sau lễ an táng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, quản lý thông tin và phối hợp xác định danh tính hài cốt liệt sỹ theo quy định./.



Đã quy tập được 1.863 hài cốt liệt sỹ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm” Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, "Chiến dịch 500 ngày đêm" đang được các cấp, ngành quyết liệt triển khai, ghi nhận nhiều kết quả tích cực.