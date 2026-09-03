Họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Bảo đảm tiến độ các nội dung trình Kỳ họp thứ 2

Tiếp tục Phiên họp thứ 6, chiều 3/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến Tổng kết Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác lập pháp

Báo cáo tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, sau 17 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm và sự nỗ lực, cố gắng cao độ, Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Quốc hội đã xem xét, thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật; xem xét, quyết định công tác nhân sự, 7 nhóm vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền và cho ý kiến bước đầu đối với 7 dự án luật, bộ luật khác.

Tại Kỳ họp, trong điều kiện khối lượng công việc lớn, với yêu cầu rất cao về chất lượng và tiến độ, các đại biểu Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, làm việc nghiêm túc, khẩn trương, làm việc cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật trong 2 đợt họp.

Không khí thảo luận diễn ra sôi nổi, dân chủ, trách nhiệm, với hơn 2.000 lượt ý kiến phát biểu tại tổ và hội trường. Các ý kiến phát biểu thẳng thắn, sâu sắc, bám sát thực tiễn, tập trung phân tích, làm rõ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, từ đó, đề xuất phương án chỉnh lý cụ thể, thiết thực, khả thi đối với các luật, nghị quyết trình tại kỳ họp.

Với tinh thần trách nhiệm rất cao, ngay sau các phiên thảo luận, các cơ quan đã khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, nhiều nội dung được hoàn thiện ngay để kịp thời báo cáo Quốc hội.

Các cơ quan của Quốc hội chủ động, phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo, nghiên cứu, thẩm tra ngay khi có hồ sơ; Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức họp thành nhiều đợt, nhiều phiên để cho ý kiến ngay khi có tài liệu.

Nhờ đó, các quyết sách được ban hành đạt được sự đồng thuận cao, thống nhất về chủ trương, quan điểm và quyết tâm trong hành động đối với toàn bộ nội dung, kể cả nhiều vấn đề khó, mới, cấp bách và có tầm chiến lược.

Để phát huy kết quả đạt được của Kỳ họp, chuẩn bị tốt hơn cho các kỳ họp tiếp theo, ông Lê Quang Mạnh đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm chỉ đạo tiếp tục quán triệt, triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; nghiên cứu, rà soát, đề xuất kịp thời các nhiệm vụ để thể chế hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hoàn thiện đồng bộ thể chế để phát triển đất nước.

Chính phủ, các ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất; ban hành đúng tiến độ các văn bản quy định chi tiết; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tiếp tục chủ động, tích cực, khẩn trương xây dựng hành lang pháp lý cho những vấn đề mới, xu hướng mới, tạo đột phá phát triển đất nước.

Các cơ quan của Quốc hội, theo lĩnh vực phụ trách, chủ động giám sát thường xuyên việc thi hành luật, nghị quyết và kịp thời kiến nghị để xử lý ngay vấn đề thực tiễn phát sinh.

Thời gian từ nay đến khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI không còn nhiều (chưa đầy 2 tháng), trong khi dự kiến khối lượng lập pháp đặc biệt lớn, đề nghị Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và cơ quan cần chủ động, khẩn trương, phát huy thành công, những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả để chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, đảm bảo các nội dung trình Quốc hội có chất lượng, đúng tiến độ, đúng quy trình, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác lập pháp.

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để kịp thời phản ánh, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan hữu quan và hoàn thành tốt trọng trách của người đại biểu nhân dân.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các kỳ họp Quốc hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước; nghiên cứu sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm thời gian thực hiện đúng quy trình đối với các nội dung đề nghị bổ sung gấp.

Đồng thời, có giải pháp phù hợp với việc bổ sung nội dung, chính sách mới, bảo đảm chất lượng và tính chặt chẽ của quy trình lập pháp; nâng cao chất lượng và tính chủ động trong công tác đề xuất ban hành chính sách, làm cơ sở dự kiến đầy đủ, chính xác nội dung và xây dựng chương trình kỳ họp có tính dự báo, khoa học, ổn định; hạn chế tối đa việc đề nghị bổ sung gấp, sát thời điểm bế mạc kỳ họp, trừ trường hợp thật sự cần thiết, cấp bách.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, gắn với nâng cao tính chủ động và phát huy trách nhiệm của từng chủ thể trong quá trình xây dựng, thẩm tra, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt triển khai đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; ứng dụng khoa học, công nghệ, nền tảng số, phương thức truyền thông mới để bảo đảm truyền tải kịp thời, đầy đủ về nội dung, kết quả hoạt động của Quốc hội nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, đáp ứng yêu cầu giám sát của cử tri và nhân dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý

Cơ bản thống nhất với báo cáo về tổng kết Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho rằng, trong bối cảnh đất nước đang triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ chiến lược, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng bình quân hai chữ số và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, việc Quốc hội tổ chức Kỳ họp không thường lệ ngay từ đầu nhiệm kỳ thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, hành động quyết liệt, kịp thời xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách để tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.

Ngay sau Kỳ họp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai ngay các luật, nghị quyết được thông qua.

Trong đó, tập trung ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, không để phát sinh khoảng trống pháp lý hoặc chậm đưa chính sách vào thực tiễn.

Theo nguyên tắc, mỗi luật, mỗi nghị quyết chỉ ban hành một văn bản của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ để quy định chi tiết. Cùng với đó, cần chuẩn bị các điều kiện về nguồn lực, tổ chức bộ máy và nhân lực để thực hiện, bảo đảm các chính sách được triển khai thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

Từ kinh nghiệm của Kỳ họp, Phó Thủ tướng cho rằng cần tiếp tục thắt chặt mối quan hệ giữa Quốc hội và Chính phủ theo hướng chủ động hơn, thực chất hơn và xuyên suốt hơn. Đối với những vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau, cần chủ động trao đổi, báo cáo lãnh đạo hai bên xem xét, thống nhất trước khi trình Quốc hội.

Về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Phó Thủ tướng cho biết, từ rất sớm, Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, tờ trình, báo cáo Chính phủ. Chính phủ sẽ làm việc tích cực hơn, chủ động hơn để tránh tình trạng bị động vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Rà soát chặt chẽ các dự án luật, nghị quyết

Cơ bản nhất trí với báo cáo Tổng kết Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tinh thần khẩn trương của các cơ quan, ngay sau Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, đã rà soát, hoàn thiện hồ sơ để trình ký các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua, bảo đảm thời gian công bố theo quy định của pháp luật.

Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp. Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội theo dõi sát, bảo đảm tiến độ ban hành các văn bản quy định chi tiết; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua sớm đi vào cuộc sống, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, đối với việc sửa đổi Luật Đất đai và Bộ Luật Hình sự, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, qua ứng dụng VNeID của Bộ Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Cổng thông tin điện tử của Chính phủ khẩn trương tổ chức lấy ý kiến nhân dân.

Dự kiến khối lượng công việc tại Kỳ họp thứ 2 đặc biệt lớn, với 60 nội dung, trong đó có nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng. Các cơ quan cần chủ động, khẩn trương chuẩn bị từ sớm, kỹ lưỡng, bảo đảm các nội dung trình Quốc hội có chất lượng, đúng tiến độ, đúng quy trình; kiên quyết khắc phục tình trạng chậm gửi hồ sơ, tài liệu, không để ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ chung của Kỳ họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thận trọng, chỉ đạo rà soát chặt chẽ, chỉ đưa vào chương trình Kỳ họp những nội dung đủ điều kiện theo quy định; đồng thời chuẩn bị chu đáo Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9/2026, để thảo luận những dự án luật còn có ý kiến khác nhau.../.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến với 31/41 dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội Phiên họp tháng 9 được tổ chức thành 2 đợt, là phiên họp cao điểm về lập pháp, đồng thời là bước chuẩn bị trực tiếp, rất quan trọng cho Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XVI.