Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân sẽ thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Cho Jeong Sik và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6 đến ngày 11/9/2026./.

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị nhân dân Việt Nam-Hàn Quốc Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, góp phần tăng cường quan hệ và hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc.