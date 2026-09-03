Hướng tới sự thịnh vượng chung bền vững giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 6-9/9.

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Seoul đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik về mục đích chuyến thăm và triển vọng hợp tác giữa hai quốc hội cũng như những lĩnh vực hợp tác chiến lược mà hai nước cùng hướng tới trong tương lai.

Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

-Việt Nam và Hàn Quốc đang hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Theo Ngài, chuyến thăm chính thức Hàn Quốc sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam mở ra triển vọng gì cho quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hàn Quốc, cũng như đóng góp thế nào cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước?

Chủ tịch Quốc hội Cho Jeong Sik: Thay mặt Quốc hội Hàn Quốc, tôi xin nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Kể từ khi chính quyền của Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức vào tháng 6/2025, hai nước đã tiến hành ba cuộc trao đổi cấp cao chỉ trong vòng 6 tháng. Đây là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn diễn ra sau chuyến thăm Việt Nam của cựu Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik vào tháng 11/2025, cho thấy mức độ thường xuyên của các chuyến thăm cấp cao giữa lãnh đạo cơ quan lập pháp hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng là vị khách đặc biệt, bởi đây là Chủ tịch Quốc hội nước ngoài đầu tiên mà tôi có vinh dự được đón tiếp kể từ khi nhậm chức.



Trong bối cảnh hai nước sẽ kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm tới, tôi cho rằng đây sẽ là thời điểm bước ngoặt để hai bên thiết lập những dấu mốc mới trong quá trình phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vào thời điểm quan trọng này sẽ góp phần tiếp tục thúc đẩy giao lưu giữa hai cơ quan lập pháp, đồng thời tạo động lực quan trọng để nâng tầm hợp tác song phương.



Tháng 11/2025, hai bên đã ký Bản ghi nhớ nhằm tăng cường và thể chế hóa hợp tác giữa quốc hội hai nước. Tôi tin rằng chuyến thăm lần này sẽ là cơ hội thúc đẩy việc triển khai thỏa thuận hợp tác đã ký kết; đồng thời mong muốn cùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thảo luận các biện pháp tiếp tục tăng cường giao lưu và hợp tác nghị viện giữa hai nước.

Tôi cũng hy vọng hai bên sẽ trao đổi quan điểm về các biện pháp tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương, vốn đã được nâng lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022.



Quốc hội là một trụ cột quan trọng trong quản trị quốc gia, đồng thời đóng vai trò thiết yếu trong việc tạo thuận lợi và hỗ trợ hợp tác song phương. Tôi tin rằng quan hệ giữa hai nước có thể tiếp tục được phát triển thông qua giao lưu và hợp tác tích cực giữa hai chính phủ, bao gồm các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo hai nước, cũng như việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả các thỏa thuận song phương.

Thông qua chuyến thăm lần này, tôi mong muốn có cuộc trao đổi sâu rộng với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về cách thức quốc hội hai nước có thể tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết về mặt lập pháp cho quá trình này.

- Theo Ngài, đâu là những lĩnh vực hợp tác mang tính chiến lược cần được hai nước ưu tiên trong giai đoạn phát triển mới?

Chủ tịch Quốc hội Cho Jeong Sik: Hàn Quốc và Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của nhau, trong khi Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Trên nền tảng đó, hai nước đã không ngừng xây dựng quan hệ đối tác vững chắc.



Hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030, đồng thời đang tìm kiếm các phương thức mở rộng hợp tác trong các dự án cơ sở hạ tầng tại Việt Nam, bao gồm phát triển đô thị mới, đường sắt cao tốc, năng lượng hạt nhân và lưới điện.

Các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn và công nghệ sinh học cũng là những lĩnh vực đầy triển vọng đối với sự phát triển quan hệ song phương trong tương lai.



Hai nước đã nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến phù hợp với Khung Kế hoạch tổng thể về hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc (VKIST), được thành lập tại Việt Nam với sự hỗ trợ của Hàn Quốc, là biểu tượng cho cam kết chung của hai nước trong việc xây dựng một tương lai đầy triển vọng thông qua hợp tác khoa học và công nghệ.



Tôi cũng vui mừng trước việc hai nước đang hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng, và hy vọng hợp tác này sẽ tạo ra những kết quả cụ thể, thiết thực và có ý nghĩa. Việc tăng cường hợp tác an ninh tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện cũng rất quan trọng.

Tôi cho rằng hai nước cần duy trì các cuộc trao đổi cấp cao thường xuyên trong lĩnh vực an ninh, đồng thời tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác về quốc phòng và công nghiệp quốc phòng.



Bên cạnh đó, tôi hy vọng hai nước chúng ta có thể tăng cường hợp tác trong đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia đang có xu hướng ngày càng gia tăng, đồng thời phối hợp giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống, trong đó có an ninh mạng.

Với khoảng 5 triệu lượt người qua lại giữa hai nước mỗi năm, việc bảo đảm an toàn cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân hai nước ngày càng trở nên quan trọng.

Quốc hội Hàn Quốc sẽ hỗ trợ để hơn 100.000 gia đình đa văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc có thể ổn định cuộc sống tại cả hai xã hội và hòa nhập đầy đủ vào cộng đồng địa phương.

-Ngài đánh giá thế nào về việc phối hợp giữa quốc hội hai nước trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để tạo động lực mới cho hợp tác song phương?

Chủ tịch Quốc hội Cho Jeong Sik: Hợp tác giữa quốc hội hai nước đóng vai trò then chốt trong việc thể chế hóa các thỏa thuận song phương và xây dựng một nền tảng pháp lý vững chắc cho sự hợp tác ổn định.

Trong khi các cuộc gặp cấp cao và các biên bản ghi nhớ ở cấp chính phủ cung cấp khuôn khổ chung định hướng cho quan hệ song phương, thì những cải cách về pháp luật và thể chế do nghị viện hai nước thúc đẩy trở thành động lực thực chất để đưa các thỏa thuận đó vào thực tiễn và tạo động lực thúc đẩy triển khai.



Đặc biệt, để các doanh nghiệp, vốn đóng vai trò then chốt trong sự thịnh vượng chung của hai nước, có thể đầu tư ổn định và hoạt động tích cực, khả năng dự báo về mặt pháp lý là điều thiết yếu.

Chúng tôi mong muốn tạo dựng nền tảng để tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế giữa hai nước bằng cách hoàn thiện pháp luật và thể chế về thuế, bảo hộ đầu tư... phù hợp với hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp.

Đồng thời, trong bối cảnh hai nước đang đạt được nhiều thỏa thuận nhằm tiếp tục phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, tôi mong muốn quốc hội hai nước có thể nhanh chóng hỗ trợ các biện pháp tiếp theo về lập pháp, thẩm tra ngân sách và các nội dung liên quan.



Cùng với đó, chúng ta cũng cần góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế gắn trực tiếp với đời sống của người dân hai nước.

Tôi kỳ vọng quốc hội hai nước sẽ cùng xây dựng mạng lưới an toàn pháp lý mà người dân có thể cảm nhận được trong thực tế, như bảo đảm an toàn cho công dân mỗi nước khi đến thăm hoặc cư trú tại nước kia và hỗ trợ các gia đình đa văn hóa.



Tôi tin tưởng chắc chắn rằng việc tăng cường trao đổi và tích cực giao lưu không chỉ củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa quốc hội hai nước, mà còn tạo dựng một nền tảng pháp lý và thể chế vững chắc cho việc duy trì sự thịnh vượng chung bền vững của Việt Nam và Hàn Quốc.

-Việt Nam-Hàn Quốc có một cộng đồng hơn 350.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc và gần 190.000 người Hàn Quốc tại Việt Nam. Theo Ngài, cần có những chính sách và sáng kiến gì để phát huy hơn nữa vai trò của hai cộng đồng này trong tăng cường giao lưu nhân dân và mở rộng hợp tác trên bình diện văn hóa, xã hội?

Chủ tịch Quốc hội Cho Jeong Sik: 350.000 công dân Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc và 190.000 công dân Hàn Quốc đang sinh sống tại Việt Nam là những cầu nối vô cùng quý giá gắn kết tình cảm giữa nhân dân hai nước, đồng thời là những nhân tố quan trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.



Trong bối cảnh chúng ta là “hai nước thông gia” với sợi dây kết nối là hơn 100.000 gia đình đa văn hóa và đang bước vào thời kỳ có 5 triệu lượt người qua lại mỗi năm, tôi hy vọng quốc hội hai nước sẽ cùng nỗ lực nhằm tăng cường hợp tác để bảo vệ quyền và lợi ích của người dân hai nước.

Điểm khởi đầu quan trọng nhất là tạo dựng một môi trường để người dân hai nước có thể yên tâm ổn định cuộc sống tại quốc gia của nhau.

Quốc hội Hàn Quốc sẽ tiếp tục cam kết hỗ trợ các gia đình đa văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc, người lao động và du học sinh Việt Nam, để họ có thể nhận được sự tôn trọng và được bảo đảm các quyền hợp pháp trong xã hội Hàn Quốc.

Tôi hy vọng Quốc hội Việt Nam cũng sẽ tích cực hỗ trợ việc cải thiện môi trường sinh sống và đầu tư cho công dân và các doanh nhân Hàn Quốc tại Việt Nam.

Chúng tôi sẽ nỗ lực thúc đẩy giao lưu hơn nữa giữa nhân dân hai nước. Việt Nam hiện đã là quốc gia được người dân Hàn Quốc đến thăm nhiều thứ hai, vì vậy cần quan tâm để thúc đẩy hơn nữa giao lưu hai chiều.

Việc thế hệ thanh niên, những người sẽ dẫn dắt tương lai của hai nước, tích cực giao lưu hơn nữa thông qua các chương trình học bổng và chương trình trao đổi cũng trở nên rất quan trọng.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục quan tâm đến việc hỗ trợ các gia đình đa văn hóa Hàn-Việt. Theo đó, chúng tôi sẽ tăng cường hỗ trợ để những phụ nữ di trú sang Hàn Quốc thông qua hôn nhân có thể ổn định cuộc sống thuận lợi tại Hàn Quốc.

Đặc biệt, Quốc hội Hàn Quốc cũng sẽ quan tâm và hỗ trợ để thế hệ thứ hai của các gia đình Hàn-Việt có thể hiểu rõ ngôn ngữ và văn hóa của hai nước, đồng thời trưởng thành, trở thành những chủ thể của quan hệ hợp tác trong tương lai.

Tôi hy vọng quốc hội hai nước sẽ cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ và vững chắc nhằm đảm bảo cuộc sống an toàn và hạnh phúc cho cộng đồng 540.000 người của cả hai nước, qua đó tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị và lòng tin giữa hai nước chúng ta.

-Trong bối cảnh khu vực và thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức như cạnh tranh chiến lược, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng... Ngài đánh giá như thế nào về triển vọng hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hàn Quốc tại các diễn đàn nghị viện đa phương nhằm đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững cũng như ứng phó với những thách thức chung của khu vực và thế giới?

Chủ tịch Quốc hội Cho Jeong Sik: Trước những thách thức chưa từng có như các cuộc khủng hoảng địa chính trị phức tạp, tình trạng bất ổn của chuỗi cung ứng và biến đổi khí hậu, hợp tác giữa quốc hội hai nước có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hợp tác Hàn Quốc-ASEAN cũng như hòa bình, ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Đặc biệt, Chính phủ Hàn Quốc đã nâng cấp quan hệ Hàn Quốc-ASEAN lên Đối tác chiến lược toàn diện (CSP) vào năm 2024. Tại Hội nghị cấp cao ASEAN năm 2025, Tổng thống Hàn Quốc đã đề xuất thúc đẩy Đối tác chiến lược toàn diện Hàn Quốc-ASEAN, phù hợp với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN, đồng thời cam kết hợp tác toàn diện với ASEAN.

Việt Nam là một thành viên chủ chốt của ASEAN và là đối tác quan trọng của Hàn Quốc trong khu vực. Vì vậy, Quốc hội Hàn Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để phát triển quan hệ không chỉ ở cấp độ song phương mà còn thông qua các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) và Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF).



Hai nước đã đặt mục tiêu đạt trung hòa carbon vào năm 2050 và đang nỗ lực xây dựng các hệ thống liên quan đến chuyển đổi năng lượng, công nghệ xanh và tuần hoàn tài nguyên.

Quốc hội hai nước cũng đang thúc đẩy việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật đối với các chính sách này. Ngày 26/8, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua sửa đổi Luật Khung về trung hòa carbon và tăng trưởng xanh nhằm ứng phó với khủng hoảng khí hậu, trong đó quy định các nguyên tắc xây dựng mục tiêu quốc gia về cắt giảm khí gây hiệu ứng nhà kính, đồng thời yêu cầu Chính phủ thiết lập các mục tiêu trung và dài hạn theo chu kỳ 5 năm, bắt đầu từ năm 2030-2045.

Trong bối cảnh Thỏa thuận hợp tác về biến đổi khí hậu được hai nước ký kết đã tạo khuôn khổ cho hợp tác song phương, tôi hy vọng chúng ta có thể tiếp tục tăng cường các nỗ lực chung nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời quốc hội hai nước sẽ tích cực thúc đẩy và hỗ trợ chương trình nghị sự chung này.

Tôi cũng hy vọng sẽ tăng cường hợp tác lập pháp phù hợp với sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực AI và công nghệ số, vốn là những lĩnh vực giữ vai trò trung tâm trong tầm nhìn về Đối tác chiến lược toàn diện Hàn Quốc-ASEAN.

Trong kỷ nguyên AI, hàng loạt vấn đề mới đang nổi lên, bao gồm việc sử dụng AI một cách có đạo đức, thu hẹp khoảng cách số và an ninh mạng. Nhiều vấn đề trong số này cần được điều chỉnh thông qua hệ thống pháp luật.

Tôi mong muốn hai bên tăng cường hợp tác và phối hợp ở cả cấp độ song phương và đa phương nhằm giải quyết những thách thức này.

Quốc hội Hàn Quốc sẽ tăng cường hợp tác và trao đổi với Quốc hội Việt Nam để tầm nhìn về Đối tác chiến lược toàn diện Hàn Quốc-ASEAN có thể mang lại những kết quả cụ thể, đồng thời đóng góp vào sự thịnh vượng chung của ASEAN và Việt Nam.

Tôi cũng tin tưởng rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa quốc hội hai nước chúng ta sẽ trở thành động lực thúc đẩy hòa bình và phát triển bền vững không chỉ trên Bán đảo Triều Tiên và tại ASEAN, mà còn trên toàn thế giới.

-Xin trân trọng cám ơn Ngài./.

Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân sẽ thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6 đến ngày 11/9/2026.

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