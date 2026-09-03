Hợp tác nghị viện Việt-Hàn tạo thêm khuôn khổ và động lực thúc đẩy hợp tác

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 6-9/9.

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Seoul đã có cuộc phỏng vấn với Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ về ý nghĩa và những thông điệp quan trọng của chuyến thăm. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

-Thưa Đại sứ, trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, Đại sứ đánh giá như thế nào về ý nghĩa và những thông điệp quan trọng trong chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Hàn Quốc?

Đại sứ Vũ Hồ: Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trên cả phương diện song phương và hợp tác nghị viện. Trước hết, chuyến thăm tiếp tục khẳng định sự coi trọng nhất quán của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Đây cũng là sự tiếp nối trực tiếp nhịp độ trao đổi cấp cao gần đây, trong đó có chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc tới Việt Nam năm 2025 và chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Lee Jae Myung tháng 4/2026.



Có thể khái quát thông điệp của chuyến thăm bằng 4 ý: tin cậy chính trị được tiếp tục củng cố; hợp tác nghị viện tạo thêm khuôn khổ và động lực; hợp tác kinh tế chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng; giao lưu nhân dân tiếp tục là nền tảng bền vững của quan hệ hai nước.

Nói ngắn gọn, chuyến thăm hướng tới đưa quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc tiến thêm từ khuôn khổ chính trị tốt đẹp đến những kết quả cụ thể, có thể đo đếm và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp hai nước.

-Ngoại giao nghị viện Việt Nam-Hàn Quốc thời gian qua được đánh giá là một điểm sáng trong quan hệ hai nước. Theo Đại sứ, chuyến thăm lần này có thể tạo ra những bước phát triển mới nào trong hợp tác giữa Quốc hội hai nước?

Đại sứ Vũ Hồ: Hợp tác nghị viện là một trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Nếu các cơ quan hành pháp xây dựng và triển khai chương trình hợp tác, thì Quốc hội hai nước góp phần tạo hành lang pháp lý, phân bổ nguồn lực, giám sát thực hiện và bảo đảm các cam kết được chuyển hóa thành chính sách cụ thể.



Tôi kỳ vọng chuyến thăm tạo bước phát triển mới trên 3 hướng. Trước hết là duy trì trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo Quốc hội, các ủy ban chuyên môn và nghị sỹ; qua đó tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng đồng thuận đối với những vấn đề lớn trong quan hệ hai nước.

Thứ hai là phát huy vai trò giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao, nhất là những chương trình có quy mô lớn và tác động trực tiếp đến doanh nghiệp, người lao động và người dân.

Thứ ba là tăng cường phối hợp tại Liên minh Nghị viện thế giới và các diễn đàn nghị viện khu vực, cùng đóng góp vào hòa bình, ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN.



Các Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc và Hàn Quốc-Việt Nam cần tiếp tục là những cầu nối linh hoạt, gần với thực tiễn. Các nghị sỹ không chỉ vun đắp tình hữu nghị, mà còn có thể nhận diện sớm và hỗ trợ tháo gỡ các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, người lao động, cộng đồng người Việt Nam và các gia đình đa văn hóa. Hợp tác nghị viện vì thế vừa có vai trò mở đường, vừa góp phần bảo đảm tính liên tục và sức bền của quan hệ hai nước.

-Một nội dung ngày càng quan trọng trong hợp tác nghị viện Việt Nam-Hàn Quốc là chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật và hoàn thiện thể chế phục vụ phát triển. Đại sứ đánh giá thế nào về tiềm năng trao đổi kinh nghiệm lập pháp giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong các lĩnh vực mà hai nước cùng quan tâm, đặc biệt là khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư?

Đại sứ Vũ Hồ: Tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực này rất lớn. Việt Nam đang đẩy mạnh hoàn thiện thể chế cho khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số. Hàn Quốc có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng chính sách công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và hình thành các hệ sinh thái công nghệ. Những kinh nghiệm đó có giá trị tham khảo thiết thực, nhưng cần được trao đổi trên tinh thần chọn lọc, phù hợp với điều kiện của Việt Nam.



Hai Quốc hội có thể tăng cường trao đổi giữa các ủy ban chuyên môn về quản lý AI, bảo vệ dữ liệu, an toàn thông tin, thị trường carbon, năng lượng sạch, phát triển công nghiệp bán dẫn và giám sát các dự án hạ tầng lớn.

Đây đều là những lĩnh vực mới, pháp luật phải theo kịp sự phát triển rất nhanh của công nghệ nhưng đồng thời phải bảo vệ lợi ích quốc gia, quyền của người dân và môi trường cạnh tranh lành mạnh.



Hợp tác lập pháp cũng cần gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế. Năm 2025, thương mại song phương đạt 89,5 tỷ USD; riêng 5 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 47,4 tỷ USD, tăng gần 35% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư lũy kế của Hàn Quốc tại Việt Nam đến tháng 5/2026 đạt khoảng 101 tỷ USD, với hơn 10.000 dự án.

Quy mô lớn như vậy đòi hỏi một khuôn khổ pháp lý minh bạch, ổn định, đồng thời khuyến khích chuyển giao công nghệ, nâng tỷ lệ nội địa hóa và tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.



Mục tiêu không chỉ là thu hút thêm vốn, mà là tạo ra giá trị mới. Trong bán dẫn, cần hướng tới cả hệ sinh thái gồm doanh nghiệp, trường đại học, cơ sở nghiên cứu và nguồn nhân lực kỹ thuật.

Trong AI và chuyển đổi số, cần đồng thời quan tâm đến dữ liệu, đạo đức, an ninh và khả năng thương mại hóa. Đây chính là những lĩnh vực mà hợp tác giữa Quốc hội, Chính phủ, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo hai nước có thể tạo ra kết quả lâu dài.

-Việt Nam và Hàn Quốc đều đã hình thành hai cộng đồng khá lớn mạnh ở nước kia. Theo Đại sứ, hai bên cần hợp tác ra sao để xây dựng các chính sách hỗ trợ các cộng đồng này ổn định, hội nhập và phát triển?

Đại sứ Vũ Hồ: Giao lưu nhân dân là tài sản đặc biệt của quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc. Hiện có gần 400.000 người Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc và hơn 200.000 người Hàn Quốc tại Việt Nam; hơn 5 triệu lượt người đã qua lại giữa hai nước trong năm 2025.

Đằng sau các con số ấy là người lao động, sinh viên, chuyên gia, doanh nhân và hàng chục nghìn gia đình đa văn hóa. Họ vừa là đối tượng cần được quan tâm, vừa là những cầu nối tự nhiên giữa hai đất nước.

Theo tôi, hai bên cần tập trung vào 4 nhóm chính sách. Một là bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; tăng cường phối hợp về lao động, bảo hiểm, y tế, giáo dục và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh.

Hai là hỗ trợ hội nhập thực chất thông qua đào tạo ngôn ngữ, tư vấn pháp luật, định hướng nghề nghiệp và cung cấp thông tin dễ tiếp cận. Ba là, quan tâm hơn đến phụ nữ, trẻ em và các gia đình đa văn hóa; duy trì tiếng Việt cho thế hệ trẻ, đồng thời giúp các em hội nhập tốt vào xã hội Hàn Quốc. Bốn là phát huy nguồn lực của cộng đồng, khuyến khích trí thức, doanh nhân và thanh niên đóng góp cho quan hệ hai nước.

Hai bên cũng cần phối hợp xử lý tình trạng cư trú trái phép theo hướng đúng pháp luật, nhân văn và chú trọng phòng ngừa; đồng thời minh bạch hóa tuyển dụng và chuẩn bị tốt hơn về pháp luật, ngôn ngữ, kỹ năng cho người lao động.

Cuối cùng, một quan hệ đối tác bền vững không chỉ được đo bằng thương mại hay đầu tư, mà còn bằng mức độ an tâm, gắn bó và cơ hội phát triển mà người dân hai nước nhận được. Khi hai cộng đồng ổn định, hội nhập và thành công, họ sẽ trở thành nền tảng xã hội vững chắc nhất cho quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc.

-Trân trọng cảm ơn Đại sứ!./.

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