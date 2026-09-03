Bà Đinh Thị Mai giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Chiều 3/9, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tại Hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 302-QĐNS/TW, Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm đồng chí Đinh Thị Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; đồng thời chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Viện Hàn lâm, thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương đối với công tác cán bộ; đồng thời là sự bổ sung quan trọng nhằm tiếp tục kiện toàn, tăng cường sức mạnh của tập thể lãnh đạo Viện Hàn lâm trong giai đoạn phát triển mới.

Với quá trình công tác, rèn luyện và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đặc biệt là kinh nghiệm trong công tác tuyên giáo, dân vận và quản lý, tin tưởng đồng chí Đinh Thị Mai sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy năng lực, sở trường, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Viện Hàn lâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị mới, đề nghị đồng chí Đinh Thị Mai khẩn trương nghiên cứu, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và tình hình hoạt động của Viện Hàn lâm; chủ động làm việc với các đơn vị trực thuộc, tiếp nhận và triển khai hiệu quả các lĩnh vực công tác được phân công, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với đó, cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình công tác tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vào hoạt động của Viện Hàn lâm; chú trọng công tác tư tưởng, thông tin, truyền thông khoa học; góp phần nâng cao hiệu quả công tác tổ chức - cán bộ và xây dựng Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, cùng tập thể lãnh đạo Viện quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng các sản phẩm nghiên cứu lý luận và thực tiễn; tăng cường tính dự báo, tính ứng dụng và khả năng chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành những kiến nghị chính sách thiết thực, có giá trị; phối hợp chặt chẽ với các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Viện Hàn lâm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi tin tưởng, với phẩm chất chính trị, năng lực, kinh nghiệm công tác và tinh thần trách nhiệm, đồng chí Đinh Thị Mai sẽ nhanh chóng phát huy vai trò trên cương vị mới, cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức Viện Hàn lâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong giai đoạn mới.

Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Đinh Thị Mai giữ chức vụ Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. (Ảnh: Thanh Hương/TTXVN)

Bày tỏ xúc động, vinh dự và trách nhiệm khi được Ban Bí thư tin tưởng bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đồng chí Đinh Thị Mai khẳng định sẽ phát huy hết tâm sức, trí tuệ, tiếp tục học hỏi, nghiên cứu, không ngừng đổi mới, nỗ lực phấn đấu để xứng đáng với niềm tin của Đảng, Ban Bí thư và lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; đồng thời nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ và cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác của cá nhân trong thời gian tới.

Đồng chí Đinh Thị Mai sinh năm 1971, quê quán Ninh Bình; trình độ chuyên môn Tiến sĩ Tâm lý học; Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, đồng chí từng là chuyên viên Ban Xây dựng Đoàn, Tỉnh Đoàn Ninh Bình; chuyên viên Ban Tổ chức-Kiểm tra Tỉnh Đoàn Ninh Bình; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn Ninh Bình nhiệm kỳ Đại hội IX; chuyên viên Ban Tư tưởng - Văn hóa Tỉnh Đoàn Ninh Bình.

Từ năm 2002 đến tháng 8/2019, đồng chí Đinh Thị Mai là chuyên viên, chuyên viên chính Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tuyên truyền.

Từ tháng 8/2019 đến tháng 6/2024, đồng chí giữ chức Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương. Tháng 6/2024, đồng chí được Ban Bí thư bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tháng 2/2025, đồng chí được phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương./.

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