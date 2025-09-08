Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội

Ngày 8/9, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Tiến sỹ Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và đông đảo cán bộ, viên chức Viện Hàn lâm.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định số 1880/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi bày tỏ niềm vinh dự lớn lao khi được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao trọng trách, đồng thời ý thức sâu sắc trách nhiệm trước tập thể cán bộ, viên chức và người lao động của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi, truyền thống hơn 70 năm xây dựng và phát triển của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam là nền tảng vững chắc để toàn thể cán bộ tiếp bước với khát vọng mới, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nêu ba nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi nhấn mạnh việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, quy chế và hành lang pháp lý nội bộ, tạo sự thống nhất trong tổ chức và hoạt động.

Cùng với đó là chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu chuyên sâu theo ngành và liên ngành.

Đồng thời đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ khoa học lớn, trong đó có nghiên cứu về chuyển đổi số, chủ nghĩa xã hội số, văn hóa, giáo dục lịch sử và các vấn đề phát triển mới nổi.

Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi mong muốn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục đi đầu trong việc chủ trì các sự kiện khoa học, chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước; đồng thời giữ vai trò nòng cốt trong nghiên cứu, giáo dục lịch sử và truyền bá tri thức khoa học xã hội. Đây không chỉ là trách nhiệm chuyên môn mà còn là nhiệm vụ chính trị góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, văn hóa và bản lĩnh quốc gia trong kỷ nguyên hội nhập.

Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát huy cao nhất trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm để đưa Viện vươn lên mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi, sinh năm 1974; quê quán tỉnh Nghệ An, được đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực Triết học.

Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi có hơn 30 năm công tác tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, từng là giảng viên bộ môn khoa học về tôn giáo, tín ngưỡng; đã trải qua các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ; Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý khoa học; Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tháng 2/2020, Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi được Ban Bí thư bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ngày 3/9/2025, theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam./.

