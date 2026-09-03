Bắc Ninh không để gián đoạn, khoảng trống pháp lý khi trở thành thành phố

Chiều 3/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 8 nhằm đánh giá kết quả công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Hoàn thành sớm mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Đình Hiếu, Giám đốc Sở Tài Chính Bắc Ninh, cho biết với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Bắc Ninh đã hoàn thành mục tiêu chung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là “đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030” ngay trong năm đầu nhiệm kỳ, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch đề ra, qua đó mở ra không gian, khẳng định vị thế, tầm vóc và những thành quả phát triển vượt bậc của tỉnh; qua đó, tạo động lực tạo sức lan tỏa mạnh mẽ để Bắc Ninh tiếp tục bứt phá trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 tăng 22,15% so với tháng tháng 8/2025; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 312.564 tỷ đồng, tăng 19,38% so cùng kỳ.

Một số ngành sản xuất tăng cao, trong đó sản xuất sản phẩm điện tử, quang học và linh kiện điện tử tăng 201,47%; sản xuất kim loại tăng 20,3% so với cùng kỳ...

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì kết quả nổi bật với tổng kim ngạch tháng 8 ước đạt 23,1 tỷ USD, tăng 2,68% so với tháng trước, 8 tháng xấp xỉ đạt 152,5 tỷ USD, gấp 1,36 lần cùng kỳ. Trong đó, giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa 8 tháng đạt trên 75,48 tỷ USD, tăng 31,84% so cùng kỳ, đứng đầu cả nước; giá trị nhập khẩu ước đạt 77,07 tỷ USD, tăng 40,28% so với cùng kỳ.

Dây chuyền sản xuất ứng dụng robot tự động tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C, Bắc Ninh. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Từ tỉnh có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn hạn chế, đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đứng đầu cả nước. Tính đến ngày 31/8, toàn tỉnh đã giải ngân đạt 79,47% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (nếu trừ số tiết kiệm 5% thì đạt 83,35%). Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 8 đạt 64.742,5 tỷ đồng, bằng 89,5% dự toán năm.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục hấp dẫn với hơn 17,69 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi thu hút trong 8 tháng và 5.939 doanh nghiệp thành lập mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, thách thức.

Thời tiết diễn biến cực đoan gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng, sản xuất và đời sống Nhân dân; tiến độ triển khai một số nhiệm vụ, dự án còn chậm; hoạt động sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn gặp khó khăn; tỷ trọng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp so với tổng giá trị sản xuất thấp; yêu cầu nâng cao chất lượng quản trị, hạ tầng và dịch vụ đô thị khi Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương ngày càng cao...

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng tập trung thảo luận những kết quả, hạn chế, đánh giá tiềm năng, dư địa và giải pháp hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 12,5% trong năm 2026 Chính phủ giao. Trong đó, dựa vào các kết quả, số liệu tăng trưởng, Thống kê tỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế quý 3 ước đạt 13,5-14%.

Nếu đạt được kết quả đó thì 9 tháng năm 2026 tỉnh cũng chỉ đạt được mục tiêu tăng trưởng 11,2-11.5%. Nhiệm vụ tăng trưởng 12,5% phải nỗ lực hết sức mới có thể đạt được.

Các đại biểu cũng chỉ ra bên cạnh dư địa tăng trưởng công nghiệp, ngành xây dựng những tháng cuối năm cũng sẽ đóng góp phần lớn vào sự phát triển chung của tỉnh khi Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, các tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp cũng đang tích cực triển khai.

Tạo dư địa, động lực mới cho phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, các cấp, các ngành phải tiếp tục phát huy tinh thần quyết tâm cao, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Trước mắt, tỉnh chuẩn bị chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ các điều kiện về cơ sở vật chất, chương trình, nội dung, thủ tục để tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh, bảo đảm chu đáo, trang trọng, an toàn, thành công, tạo không khí thi đua, phấn khởi trong toàn Đảng bộ và Nhân dân.

Hạ tầng giao thông kết nối hoàn thiện - động lực cho kinh tế Bắc Ninh phát triển. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ chế, chính sách và nguồn lực, bảo đảm hệ thống chính trị vận hành thông suốt, không để gián đoạn, khoảng trống pháp lý khi trở thành thành phố. Đồng thời, quán triệt và triển khai tốt Luật Phát triển đô thị; khẩn trương rà soát, tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách để những nội dung thuộc thẩm quyền của thành phố được triển khai ngay nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh việc lên thành phố không chỉ nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra mà quan trọng là tạo dư địa, động lực và điều kiện mới cho phát triển.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục giữ quyết tâm cao nhất, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 12,5%; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp về thu, chi, quản lý ngân sách; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công để tạo động lực tăng trưởng. Đồng thời, tập trung rà soát từng dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để công trình, dự án chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan.

Tỉnh tập trung hoàn thiện, bảo đảm sự thống nhất giữa Quy hoạch chung và Quy hoạch tỉnh; nghiên cứu tổ chức không gian đô thị sau khi thành lập thành phố theo hướng liên kết, đồng bộ, thống nhất về hạ tầng, giao thông, thoát nước, các công trình điểm nhấn và thiết chế đô thị, không để các địa phương phát triển riêng lẻ, thiếu sự điều phối chung.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án lớn, trong đó có dự án Sân bay Gia Bình, phải được tập trung cao độ.

Tỉnh, địa phương và nhà đầu tư cần xác định rõ trách nhiệm, kiểm điểm tiến độ, đề ra thời hạn và giải pháp cụ thể; các cam kết về tiến độ phải được thực hiện nghiêm túc.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn cũng yêu cầu các địa phương cần khẩn trương rà soát hệ thống đê điều, thủy lợi và các vị trí xung yếu; chủ động gia cố, khắc phục những điểm có nguy cơ mất an toàn, xây dựng phương án ứng phó cụ thể, không để bị động, bất ngờ khi có tình huống xảy ra.

Các công trình có dấu hiệu vi phạm về chất lượng, tiến độ, phải kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định; trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng thì chuyển cơ quan điều tra.../.

Dấu ấn 40 năm đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp lớn Sự bứt phá về kinh tế, hạ tầng và đô thị đã tạo nền tảng để Bắc Ninh bước vào chặng đường mới với vị thế thành phố trực thuộc Trung ương, hướng tới là đô thị hiện đại, thông minh, xanh, giàu bản sắc.