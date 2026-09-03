Lãnh đạo nhiều nước gửi Điện, thư chúc mừng kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), lãnh đạo nhiều nước Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Malaysia, New Zealand, Australia, Canada, Brunei Darussalam, Myanmar cùng Liên hợp quốc đã có điện và thư chúc mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

(1) Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng; Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei Pehin Dato Abdul Rahman Taib đã gửi thư chúc mừng đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Lãnh đạo Brunei đánh giá cao quan hệ hữu nghị bền chặt, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước; khẳng định quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam – Brunei tiếp tục phát triển tích cực, nhất là trong thương mại, năng lượng, quốc phòng và giao lưu nhân dân, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Lãnh đạo Brunei mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2027; khẳng định sẽ ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong năm Việt Nam làm Chủ tịch APEC 2027, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh khu vực; đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp.

(2) Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã gửi thư mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto khẳng định quan hệ Việt Nam - Indonesia trong hơn bảy thập kỷ qua đã phát triển vững mạnh trên nền tảng tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, cùng thúc đẩy hòa bình, ổn định, thịnh vượng ở khu vực. Tổng thống Prabowo Subianto tin tưởng, trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển, mở ra những hướng hợp tác mới, sáng tạo, bao trùm và cùng có lợi; đồng thời là nền tảng vững chắc để hai nước tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

(3) Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing đã gửi thư chúc mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.

Lãnh đạo Myanmar mong muốn hai nước tăng cường hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện. Nhân dịp này, Lãnh đạo Myanmar chúc mừng Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch CLMV trong năm 2026 và cam kết ủng hộ Việt Nam trong các cơ chế mà hai nước là thành viên như ASEAN, CLMV và ACMECS.

(4) Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm; Thủ tướng Lawrence Wong đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Trong thư, Lãnh đạo Singapore chúc mừng những thành tựu của Việt Nam, khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị và Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Singapore; đánh giá cao tin cậy chính trị, hợp tác nhiều mặt và giao lưu nhân dân ngày càng gắn bó; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (5/2026) và việc tổ chức Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất (8/2026) đã góp phần tạo động lực và làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác và kết nối trong nhiều lĩnh vực mới, triển khai hiệu quả, thực chất khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Các nhà Lãnh đạo Singapore cũng mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong năm 2027 khi Singapore làm Chủ tịch ASEAN và Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC.

(5) Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm; Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.

Trong điện mừng, Lãnh đạo Thái Lan gửi tới lãnh đạo và Nhân dân Việt Nam những lời chúc mừng chân thành và tốt đẹp; chúc Việt Nam hòa bình, thành công và thịnh vượng; đồng thời đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội nổi bật của Việt Nam, đóng góp tích cực vào tăng trưởng, thịnh vượng của khu vực.

Lãnh đạo Thái Lan nhấn mạnh những đóng góp của Việt Nam đối với hòa bình, thịnh vượng của ASEAN; bày tỏ tin tưởng tình hữu nghị lâu đời giữa hai nước sẽ tiếp tục được tăng cường, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện và hợp tác song phương ngày càng phát triển sâu rộng.

(6) Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã gửi thư mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng. Thủ tướng Malaysia bày tỏ vui mừng trước những tiến triển hai nước đã đạt được kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2024 và mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với lãnh đạo cấp cao Việt Nam để cùng phát triển hơn nữa quan hệ song phương.

(7) Tổng thống Cộng hoà Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.

Tổng thống và Thủ tướng Ấn Độ vui mừng nhắc lại chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5/2026; nhấn mạnh chuyến thăm đã góp phần củng cố quan hệ gắn bó lâu đời giữa nhân dân hai nước và mở ra những hướng hợp tác mới trong quan hệ song phương.

Lãnh đạo Ấn Độ khẳng định Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường là kết quả của lòng tin được hai nước vun đắp qua nhiều thập kỷ; bày tỏ muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đưa quan hệ Việt Nam-Ấn Độ lên tầm cao mới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

(8) Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.

Trong điện, Tổng thống Lee Jae Myung chúc mừng và đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam hướng tới kỷ nguyên mới, đồng thời bày tỏ mong muốn Hàn Quốc sẽ trở thành đối tác tin cậy của Việt Nam trong quá trình hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược quốc gia.

(9) Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm; Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.

Trong thư mừng, Lãnh đạo New Zealand nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - New Zealand đã đạt những bước tiến quan trọng trong năm qua và hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác.

Trên nền tảng Đối tác Chiến lược Toàn diện, hai nước có nhiều dư địa mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp và người dân, hướng tới mục tiêu thương mại hai chiều đạt 3 tỷ USD. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dấu mốc quan trọng, tạo động lực và định hướng hợp tác tiếp theo.

New Zealand tin tưởng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, mong muốn tập trung triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

(10) Thay mặt Chính phủ và Nhân dân Australia, Toàn quyền Sam Mostyn đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Chính phủ và Nhân dân Việt Nam.

Trong thư, Toàn quyền Sam Mostyn khẳng định quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ trên nền tảng tin cậy chiến lược, giao lưu nhân dân và cam kết chung về một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Australia ủng hộ mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045 của Việt Nam, đồng thời đánh giá cao hợp tác đa dạng trên các lĩnh vực thương mại - đầu tư, quốc phòng-an ninh, giáo dục, khoa học-công nghệ và các vấn đề quốc tế.

Trên cơ sở kết quả tốt đẹp của các chuyến thăm và trao đổi cấp cao giữa hai nước, trong đó có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa qua, Toàn quyền Sam Mostyn tin tưởng quan hệ hữu nghị hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

(11) Toàn quyền Canada Louise Arbour gửi thư mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Nhân dân Việt Nam.

Trong Thư, Toàn quyền Arbour khẳng định Canada coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam qua nhiều thập kỷ, được củng cố bởi giao lưu nhân dân bền chặt và cam kết chung trong việc thúc đẩy thịnh vượng và ổn định khu vực.

Đánh giá cao những tiến triển mạnh mẽ hai bên đạt được trên nhiều lĩnh vực thời gian qua, Toàn quyền Arbour bày tỏ mong muốn sớm đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Canada để củng cố hơn nữa quan hệ hai nước, đồng thời khai thác những cơ hội, tiềm năng hợp tác mới.

(12) Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.

Tổng Thư ký liên hợp quốc gửi lời chúc mừng Nhân dân Việt Nam, tương lai và những đóng góp thiết thực của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.

Trước những thách thức toàn cầu ngày càng cấp bách, Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho rằng cần đề cao đối thoại, đoàn kết và tăng cường hợp tác đa phương nhằm thúc đẩy hòa bình, an ninh, phát triển bền vững và bảo vệ quyền con người.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Sugiono, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Tin Maung Swe, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Maria Theresa P. Lazaro, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters đã gửi thư, điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Hoài Trung./.

Điện, thư chúc mừng kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), lãnh đạo các nước đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.