81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Những bài học còn nguyên giá trị

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 -2/9/2026), trong hai ngày 2 và 3/9, tờ Pathetlao của Hãng thông tấn quốc gia Lào và Laophattana News đăng xã luận khẳng định Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và ngày 2/9/1945 là những mốc son có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử dân tộc Việt Nam.



Các bài xã luận nhận định, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là kết quả tổng hòa của nhiều yếu tố, đặc biệt là sự kết hợp chặt chẽ giữa thời cơ lịch sử thuận lợi với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, cùng sự lãnh đạo sáng suốt, linh hoạt của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Các bài xã luận cho rằng thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là bước phát triển vượt bậc của cách mạng Việt Nam và là khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của dân tộc: Kỷ nguyên độc lập và tự do, kỷ nguyên nhân dân lao động nắm quyền lực nhà nước, làm chủ đất nước và làm chủ vận mệnh dân tộc, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Từ thắng lợi này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành Đảng cầm quyền và tạo tiền đề cơ bản quan trọng cho những thắng lợi tiếp theo.



Các bài xã luận tiếp tục khẳng định, Cách mạng Tháng Tám không chỉ có ý nghĩa đặc biệt đối với lịch sử Việt Nam, mà còn mang ý nghĩa thời đại và tính quốc tế sâu sắc.

Thắng lợi đó đã tạo nguồn cảm hứng to lớn cho các dân tộc thuộc địa và nhân dân bị áp bức trên toàn thế giới đứng lên đấu tranh vì độc lập, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Với thắng lợi này, dân tộc Việt Nam không chỉ giành được độc lập mà còn khẳng định vị thế và con đường phát triển của mình trong dòng chảy lịch sử thế giới hiện đại.



Các bài viết kết luận, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là mốc son chói lọi trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của người dân Việt Nam. Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, những bài học lịch sử rút ra từ Cách mạng Tháng Tám vẫn giữ nguyên giá trị lý luận, thực tiễn và mang tính thời đại sâu sắc.



Bài học thứ nhất là giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, nêu cao ngọn cờ Tư tưởng Hồ Chí Minh và kiên định đường lối, mục tiêu “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.”

Khi bước vào kỷ nguyên mới, dù tình hình trong nước và quốc tế có nhiều biến động lớn, nhưng có thể khẳng định vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn là yếu tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.



Bài học thứ hai là nắm chắc thời cơ và tận dụng thời cơ. Thế giới ngày nay đang trong giai đoạn chuyển mình mang tính thời đại, mang lại cả cơ hội, điều kiện mới lẫn nhiều thách thức.

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số, đang mở ra cơ hội để các quốc gia bứt phá vươn lên dẫn đầu. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay là phải khẩn trương nắm bắt và sử dụng “thời cơ” kịp thời, tiến cùng và vươn lên dẫn đầu, cũng như làm chủ và ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ phát triển đất nước.



Bài học thứ ba là phát huy vai trò và sức mạnh đại đoàn kết nhân dân, bằng việc khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân, ý chí “đồng lòng hợp lực” và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Bài học này bắt nguồn từ quan điểm “lấy dân làm gốc” được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết sâu sắc.

Để phát huy vai trò và sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh sự cần thiết phải gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân và thực hiện hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; đồng thời “kính trọng nhân dân, gần gũi nhân dân, tin tưởng nhân dân, hiểu nhân dân, học hỏi nhân dân, dựa vào nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân”.



Bài học thứ tư là phát huy tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường. Trong kỷ nguyên mới của dân tộc, việc vận dụng bài học lịch sử từ Cách mạng Tháng Tám cần duy trì đường lối độc lập, tự chủ trên mọi khía cạnh chính trị, kinh tế, quân sự và đối ngoại; phải tự mình xác định đường lối, chiến lược và giải pháp xây dựng, phát triển đất nước cũng như bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng thời nghiên cứu, tiếp thu chọn lọc các kinh nghiệm quốc tế phù hợp để hoạch định chính sách, giải pháp giải quyết các vấn đề đất nước phù hợp với điều kiện thực tế./.

Hà Nội ngân vang những giai điệu tự hào mừng Quốc khánh 2/9 Tối 2/9, chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Mùa Thu Độc lập” diễn ra thu hút đông đảo người dân và du khách cùng hòa chung không khí kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

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