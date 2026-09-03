Tháo gỡ cơ chế, tạo điều kiện để Trung tâm ICISE phát triển

Ngày 3/9, thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sau cuộc tiếp Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), đoàn công tác của Chính phủ cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã làm việc với Trung tâm ICISE tại trung tâm, tập trung trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế hoạt động, tài chính, đầu tư phòng thí nghiệm và tổ chức các hoạt động khoa học quốc tế.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương thống nhất nguyên tắc làm việc, đồng thời khái quát những nội dung trọng tâm cần trao đổi giữa các bên.

Giáo sư Trần Thanh Vân đã trình bày, tóm lược các đề xuất, kiến nghị của Trung tâm ICISE, tập trung vào những vấn đề liên quan đến cơ chế hoạt động, nguồn lực tài chính, đầu tư cơ sở vật chất và định hướng phát triển lâu dài của Trung tâm.

Các đại biểu đã trao đổi về kiến nghị liên quan đến lãi suất tiền gửi ngân hàng; việc tổ chức chương trình “Đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi;” cũng như những vấn đề liên quan đến quản lý và sử dụng các khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.

Một trong những nội dung được dành nhiều thời gian trao đổi là phương án đầu tư phòng thí nghiệm dùng chung tại Trung tâm ICISE.

Các bên cũng thảo luận về cơ chế hỗ trợ tài chính cho hoạt động nghiên cứu, phòng thí nghiệm và các viện nghiên cứu thuộc Trung tâm.

Các kiến nghị này được đặt trong định hướng phát triển ICISE thành một trung tâm nghiên cứu, giáo dục và kết nối khoa học quốc tế, thu hút các nhà khoa học trong và ngoài nước đến làm việc, trao đổi học thuật và triển khai các hoạt động nghiên cứu.

Giáo sư Trần Thanh Vân phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Cuộc làm việc diễn ra sau khi Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Giáo sư Trần Thanh Vân tại Trụ sở Chính phủ ngày 24/8. Tại cuộc tiếp này, Thủ tướng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách, tạo môi trường thuận lợi để các chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho đất nước.

Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ làm đầu mối, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xử lý các kiến nghị theo hướng linh hoạt, đặc biệt, đặc thù.

Trong đó, đối với hoạt động của Trung tâm ICISE, Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nghiên cứu hỗ trợ tài chính thông qua việc đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ, bảo đảm thuận lợi, linh hoạt và đúng quy định pháp luật.

Các cơ quan liên quan được giao nghiên cứu phương án xây dựng, phát triển Trung tâm, hệ thống nghiên cứu và phòng thí nghiệm đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phù hợp với định hướng phát triển của ICISE.

Trên cơ sở chỉ đạo này, cuộc làm việc hôm nay tập trung trực tiếp vào từng nhóm kiến nghị, xác định nội dung thuộc trách nhiệm của từng bộ, ngành và hướng xử lý phù hợp.

Việc các bộ, ngành trực tiếp làm việc với Trung tâm nhằm làm rõ từng vấn đề, xác định cơ chế và trách nhiệm xử lý được xem là bước triển khai quan trọng trong thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, hướng tới tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế để ICISE tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động nghiên cứu, giáo dục và hợp tác khoa học quốc tế tại Việt Nam./.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Giáo sư Trần Thanh Vân Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) cùng phu nhân là Giáo sư Lê Kim Ngọc.

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