Gia Lai về đích Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập hài cốt liệt sỹ

Ngày 3/9, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, các lực lượng chức năng đã hoàn thành nhiệm vụ triển khai tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tại toàn bộ 113 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh.

Theo Ban Chỉ đạo chiến dịch, toàn tỉnh Gia Lai có 113 nghĩa trang liệt sỹ tại 65 xã, phường, với 11.976 phần mộ chưa xác định được danh tính, thuộc diện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN.

Với khối lượng công việc lớn, các lực lượng chức năng đã triển khai đồng loạt tại các nghĩa trang trên địa bàn. Đến nay, hầu hết các phần mộ thuộc diện cần lấy mẫu đã được mở khai quật.

Trong số các mẫu đã thu nhận, hơn 7.700 mẫu đủ điều kiện phục vụ công tác giám định, đối chiếu và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Đáng chú ý, gần 3.400 mẫu đã được bàn giao để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình phân tích, đối sánh ADN.

Việc hoàn thành triển khai nhiệm vụ tại toàn bộ 113 nghĩa trang đánh dấu một bước tiến quan trọng của Gia Lai trong Chiến dịch 500 ngày đêm.

Tuy nhiên, quá trình khai quật, lấy mẫu không chỉ phục vụ công tác giám định ADN mà còn mở ra thêm nhiều manh mối quan trọng trong hành trình tìm lại tên tuổi cho các liệt sỹ.

Theo Ban Chỉ đạo chiến dịch, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều di vật, giấy tờ và kỷ vật còn sót lại cùng hài cốt liệt sỹ.

Nhiều hiện vật đã nằm sâu trong lòng đất hàng chục năm, bị hư hỏng hoặc mục nát theo thời gian. Tuy nhiên, những dòng chữ còn sót lại trên vật dụng cá nhân, một cái tên được ghi trên giấy tờ hay một hình ảnh đã phai màu đều có thể trở thành manh mối quan trọng phục vụ công tác xác minh danh tính.

Cụ thể, tại Nghĩa trang liệt sỹ Bồng Sơn, trong quá trình khai quật, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện một ăng-gô và bình tông bằng nhôm có khắc chữ “PHIU.”

Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện những mảnh giấy đã hư hỏng. Qua phục hồi, trên một mảnh giấy còn lưu lại thông tin về Trần Văn Lộc, chức vụ Tiểu đội trưởng, đơn vị Đại đội 3.

Tại Nghĩa trang liệt sỹ Ân Thạnh, lực lượng làm nhiệm vụ cũng phát hiện một chiếc lược nhựa có khắc dòng chữ “ĐỨC THẮNG”.

Trước đó, trong quá trình triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều kỷ vật khác có thể liên quan đến danh tính người đã hy sinh, như một chiếc ví cũ còn lưu giữ những tấm ảnh đã phai màu, một con tem có dòng chữ viết tay chỉ còn nhận diện được một phần hay một cây bút khắc tên người.

Những di vật này đều được bảo quản, ghi nhận và tiếp tục nghiên cứu, đối chiếu với hồ sơ, tư liệu lịch sử và các nguồn thông tin liên quan.

Thông tin về các kỷ vật, tên tuổi và dấu vết được phát hiện cũng được thông báo rộng rãi để các cựu chiến binh, đồng đội, nhân chứng lịch sử và thân nhân liệt sỹ cung cấp thêm dữ liệu phục vụ công tác xác minh.

Với việc hoàn thành triển khai nhiệm vụ tại toàn bộ 113 nghĩa trang, Gia Lai đã hoàn thành một chặng quan trọng trong Chiến dịch 500 ngày đêm.

Tuy nhiên, hành trình xác định danh tính các liệt sỹ vẫn tiếp tục với công tác phân tích, đối sánh ADN, xác minh hồ sơ và kết nối những manh mối được tìm thấy trong quá trình khai quật./.

Đã quy tập được 1.863 hài cốt liệt sỹ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm” Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, "Chiến dịch 500 ngày đêm" đang được các cấp, ngành quyết liệt triển khai, ghi nhận nhiều kết quả tích cực.