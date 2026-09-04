Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Lê Quang Đạo được thăng quân hàm Thượng tướng

Chiều 4/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã chủ trì và trao Quyết định tại buổi lễ.

Cùng dự có đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng; đại diện một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đồng chí Lê Quang Đạo là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ đơn vị cơ sở; luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, có phương pháp, tác phong làm việc khoa học, sâu sát, cùng năng lực phân tích, đánh giá, dự báo và xử lý hiệu quả những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng là sự ghi nhận và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện cùng những đóng góp quan trọng của đồng chí trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây cũng là sự khẳng định niềm tin của Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp chiến lược của Quân đội nhân dân Việt Nam; là sự giao phó trọng trách lớn hơn trong việc cùng tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang bước vào kỷ nguyên mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đồng chí Lê Quang Đạo tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng; giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ"; tiếp tục đổi mới tư duy chiến lược, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống quốc phòng, không để bị động, bất ngờ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn đồng chí cùng tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh; đẩy nhanh lộ trình xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo các nghị quyết của Đảng, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; tiếp tục chăm lo xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn, quân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam bày tỏ niềm vinh dự và khẳng định tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; luôn kiên định với mục tiêu, lý tưởng chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nguyện suốt đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, đảng viên; giữ vững, phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng./.

Trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo Chiều 4/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng quân hàm đối với đồng chí Lê Quang Đạo.