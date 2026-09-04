Quảng Ninh lên thành phố: Bộ máy chính quyền vận hành liên tục, không gián đoạn

Theo đánh giá của Thường trực Thành ủy Quảng Ninh ngày 4/9, trong những ngày đầu chính thức chuyển sang mô hình thành phố (từ ngày 1/9/2026), bộ máy chính quyền địa phương đã nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, vận hành thông suốt và không xảy ra tình trạng gián đoạn trong phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Để chuẩn bị cho giai đoạn chuyển đổi mô hình quản lý, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn đã chủ động cập nhật tên gọi, con dấu, biển hiệu, tài khoản ngân hàng, chứng thư số cũng như hệ thống thông tin dữ liệu.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đồng bộ, công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính cùng các dịch vụ công cơ bản được duy trì liên tục.

Đến nay, các đơn vị đã rà soát và tổ chức hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao, đồng thời tiếp tục triển khai các kế hoạch tiếp theo theo Kế hoạch số 403/KH-UBND ngày 29/8/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Đây là kết quả quan trọng, bước đầu khẳng định sự chủ động, kỹ lưỡng trong công tác chuẩn bị và khả năng thích ứng nhanh của bộ máy chính quyền thành phố trong giai đoạn chuyển đổi.

Đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc hoàn thiện hồ sơ thành lập thành phố và tổ chức thành công chuỗi sự kiện chào mừng, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường nhấn mạnh việc Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố đòi hỏi phải có tư duy mới, tầm nhìn mới và triết lý phát triển mới. Mọi chủ trương, chính sách phải hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng phát triển, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và phát huy tốt hơn các nguồn lực cho phát triển.

Thời gian tới, thành phố Quảng Ninh sẽ tập trung triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm: nghiên cứu, đề xuất các cơ chế nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; quyết liệt giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, ưu tiên các dự án công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai và hạ tầng./.

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