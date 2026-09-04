Đại sứ Gillian Bird: Việt Nam và Australia còn nhiều dư địa hợp tác

Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển hóa các cam kết trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện thành những kết quả thiết thực.

Đại sứ đánh giá chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia vào đầu tháng Tám vừa qua là một minh chứng rõ nét cho một chuyến thăm cấp cao hiệu quả và thực chất.

Trả lời phỏng vấn với phóng viên TTXVN, Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird đánh giá cao việc Việt Nam ngày càng chủ động tham gia xây dựng, đóng góp và phát huy vai trò trong các cơ chế, diễn đàn quốc tế theo tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Điều này không chỉ giúp nâng cao vai trò chủ động của Việt Nam trong việc định hình môi trường quốc tế mà còn mở ra những dư địa hợp tác mới trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia.

Theo Đại sứ Gillian Bird, Australia luôn coi trọng và xác định Việt Nam là đối tác chiến lược hàng đầu tại khu vực. Bà đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc mở rộng quan hệ với các đối tác, với những minh chứng rõ nét là các chuyến thăm nước ngoài cấp cao gần đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm chính thức với Thủ tướng Australia Anthony Albanese. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại sứ hoan nghênh bước ngoặt về đổi mới tư duy đối ngoại của Việt Nam, không chỉ đơn thuần tham gia mà còn sẵn sàng “đóng góp, tham gia xây dựng, định hình,” đồng thời đóng vai trò “nòng cốt, dẫn dắt, hòa giải” trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Điều này có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước cùng chia sẻ tầm nhìn về một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Bước chuyển trong tư duy hội nhập quốc tế của Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho các mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia đối tác trên nhiều lĩnh vực mà trong đó, hội nhập kinh tế đóng vai trò trung tâm. Trong khuôn khổ quan hệ Việt Nam-Australia, kinh tế cũng được coi là lĩnh vực hợp tác trọng tâm giữa hai nước.

Theo Đại sứ, Australia ủng hộ mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 của Việt Nam, đồng thời đang nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương.

Trong những năm gần đây, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Australia đã tăng trưởng mạnh mẽ. Tới nay, kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng gấp đôi kể từ năm 2020, đạt mức kỷ lục 30 tỷ AUD, tương đương khoảng 21,5 tỷ USD.

Đáng chú ý, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 8/2026, hai nước đã ra Tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu, thích ứng và phục hồi kinh tế Việt Nam và Australia nhằm đề ra các phương hướng củng cố nền kinh tế hai nước trong bối cảnh quốc tế đầy biến động.

Ngoài ra, Việt Nam và Australia đang cùng là thành viên của ba hiệp định thương mại tự do lớn. Đại sứ Australia nhấn mạnh việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) năm 2026 và sắp tới đăng cai APEC năm 2027 sẽ tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Tuy nhiên, Đại sứ Gillian Bird cho rằng giữa hai nước vẫn còn nhiều dư địa hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi số và kinh tế xanh. Bên cạnh lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Australia.

Một số ví dụ hợp tác điển hình có thể kể đến là Trung tâm Công nghệ Chiến lược Australia-Việt Nam (AVSTC) tại Hà Nội và Sáng kiến Hợp tác Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Australia (AVSTICI).

Theo Đại sứ, những sáng kiến này đã góp phần tạo nền tảng vững chắc giúp hai nước đẩy mạnh hợp tác thông qua các dự án nghiên cứu chung quy tụ các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và trường học hai bên.

Về quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, Đại sứ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển hóa các cam kết thành những kết quả thiết thực. Bà đánh giá chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia vào đầu tháng 8 vừa qua là một minh chứng rõ nét cho một chuyến thăm cấp cao hiệu quả và thực chất.

Cụ thể, trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước đã ra 3 tuyên bố chung về tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, hợp tác về tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế và thúc đẩy kết nối khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đáng chú ý không kém là 6 biên bản ghi nhớ hợp tác được hai bên ký kết về bảo vệ biên giới, thực thi pháp luật trên biển, kinh tế số, nông nghiệp và phát triển bền vững, y tế, giáo dục và đào tạo nghề.

Theo Đại sứ, chuyến thăm cũng mở ra những cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực hàng không. Hai nước đã ký Nghị định thư sửa đổi và bổ sung Hiệp định giữa Chính phủ Australia và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về Vận chuyển hàng không. Nhân dịp này, Vietnam Airlines cũng đánh dấu kỷ niệm 35 năm khai thác các chuyến bay tới Australia, trong khi Vietjet công bố kế hoạch mở các đường bay mới tới Sydney qua sân bay quốc tế Western Sydney.

Hợp tác giáo dục cũng ghi nhận bước tiến mới khi Đại học RMIT được phê duyệt xây dựng cơ sở mới tại Hà Nội và cấp phép thành lập phân hiệu tại cơ sở Nam Sài Gòn.

Đặc biệt, theo tuyên bố chung giữa hai nước trong chuyến thăm, thịt kangaroo và thịt hươu của Australia dự kiến được tái tiếp cận thị trường Việt Nam trong năm 2026. Đây được coi một bước tiến lớn trong hợp tác nông nghiệp song phương.

Theo Đại sứ Gillian Bird, những kết quả trên đã cho thấy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Australia đang trở nên ngày càng thực chất, hiệu quả. Australia tích cực ủng hộ vai trò chủ động của Việt Nam trong quá trình tham gia xây dựng và đóng góp vào các cơ chế, diễn đàn khu vực và quốc tế.

Đại sứ cũng đánh giá cao các tiềm năng hợp tác để tiếp tục góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện trong thời gian tới./.

Dấu ấn đổi mới và tầm nhìn hợp tác tương lai Việt Nam-Australia Quan hệ Việt Nam-Australia đã phát triển liên tục kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 và được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2024.