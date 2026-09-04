Thắt chặt tình hữu nghị và hợp tác truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Belarus

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, tối 2/9, tại thủ đô Minsk, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus đã long trọng tổ chức chiêu đãi đối ngoại kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Buổi lễ có sự tham dự của khoảng hơn 300 khách mời, với sự có mặt của Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Belarus S.V. Lukashevich; đại diện lãnh đạo hai viện Quốc hội, lãnh đạo cao nhất của các đảng Bạch Nga và đảng Cộng sản Belarus, các bộ, ngành, địa phương Belarus; các trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Minsk; cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo bà con Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Belarus.

Đặc biệt, buổi lễ có sự tham dự của các thế hệ cựu chiến binh Belarus, từng có mặt ở Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến thống nhất đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Văn Trung đã ôn lại dấu mốc lịch sử trọng đại, vào ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sự kiện kết tinh cho khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam về độc lập, tự do và hạnh phúc.

Việt Nam ngày nay đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương; phấn đấu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình cao vào năm 2030 cũng như trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Đại sứ khẳng định Việt Nam luôn trân trọng tình đoàn kết, sự ủng hộ quý báu của bạn bè quốc tế, trong đó có nhân dân Belarus; quan hệ giữa Việt Nam và Belarus đang bước vào giai đoạn mới đầy triển vọng sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Belarus vào tháng 5/2025.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu, đóng góp vào sự phồn vinh của cả hai dân tộc, cũng như vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thay mặt Chính phủ Belarus, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Belarus S.V. Lukashevich bày tỏ tự hào trước trang sử vẻ vang của nhân dân Việt Nam, khẳng định trải qua những thử thách khắc nghiệt của lịch sử, nhân dân Việt Nam đã thống nhất đất nước, thể hiện ý chí kiên cường, lòng quả cảm và tình yêu Tổ quốc sâu sắc.

Ông Lukashevich bày tỏ trân trọng tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, được thử thách qua thời gian, kết nối bởi những giá trị chung, trong đó có khát vọng hòa bình và trân trọng ký ức lịch sử.

Việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2025 đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ song phương trên các lĩnh vực.

Lãnh đạo Đảng Cộng sản Belarus tới dự và chúc mừng Quốc khánh Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Đặc biệt, mức độ tin cậy cao và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nhà lãnh đạo hai nước – Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong thắt chặt tình hữu nghị và hợp tác truyền thống lâu đời giữa Belarus và Việt Nam.

Đông đảo bạn bè Belarus cũng bày tỏ nhiều tình cảm đoàn kết, gắn bó, ngưỡng mộ những thành tựu suốt chiều dài 81 năm xây dựng và bảo vệ đất nước của Việt Nam, chúc đất nước và nhân dân Việt Nam tiếp tục giành nhiều thắng lợi tự hào hơn nữa trên con đường dựng xây đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo cấp cao nhất của Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và các đảng phái chính trị lớn nhất tại Belarus cũng đã gửi thư, điện chúc mừng đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam nhân dịp Quốc khánh.

Tại buổi chiêu đãi đối ngoại, các điệu múa, lời ca của các em thiếu nhi Lớp tiếng Việt, sinh viên Việt Nam tại Belarus cùng màn trình diễn múa nón Việt Nam trên nền nhạc ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” đã đem lại không khí tươi vui, tràn đầy tự hào chào mừng 81 năm Độc lập.

Bà con cộng đồng Việt Nam tại Belarus cũng chuẩn bị các món ẩm thực truyền thống độc đáo của dân tộc để giới thiệu với bạn bè quốc tế.

Bên cạnh chiêu đãi đối ngoại, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus cũng tổ chức các triển lãm về đất nước, con người Việt Nam và chặng đường lịch sử truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước./.

Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Belarus Việt Nam và Belarus còn nhiều tiềm năng, dư địa và đứng trước những cơ hội to lớn để thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị-ngoại giao đến kinh tế-thương mại, khoa học...