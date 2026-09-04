Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4-6/9/2026, trong bối cảnh quan hệ hai nước Việt Nam-Myanmar đang phát triển tốt đẹp.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4-6/9/2026.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước Việt Nam-Myanmar đang phát triển tốt đẹp, góp phần tạo động lực mới đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước./.