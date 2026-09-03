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Israel dọa tấn công toàn bộ cơ sở hạ tầng Iran nếu bị tập kích

Israel cảnh báo sẽ tấn công toàn bộ cơ sở hạ tầng Iran, kể cả năng lượng, nếu Tehran tiến hành tập kích nhằm vào Israel.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Israel dọa tấn công hạ tầng Iran nếu bị tập kích

Bão Saudel đổ bộ Trung Quốc khiến hơn 83.000 người sơ tán

Mỹ tiếp tục loại Triều Tiên khỏi danh sách quốc gia nhận viện trợ năm 2027

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Israel #Iran #Tấn công hạ tầng #Chính sách quốc phòng #Chuyển động quốc tế

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Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

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