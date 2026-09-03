Mỹ cảnh báo vòng xoáy bạo lực leo thang

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục cảnh báo công dân nước này tại Trung Đông nâng cao cảnh giác trước nguy cơ xảy ra “những diễn biến leo thang khó lường,” trong bối cảnh các cuộc tấn công giữa Mỹ và Iran gia tăng trong những ngày gần đây.



Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân đang ở Trung Đông lưu ý khả năng các chuyến bay bị hủy, không phận đóng cửa và hoạt động đi lại bị gián đoạn; đồng thời theo dõi thông tin từ sân bay và các hãng hàng không. Washington cũng cảnh báo các cơ sở ngoại giao, doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ, kể cả bên ngoài Trung Đông, có thể trở thành mục tiêu tấn công.



Ngày 2/9, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố nước này sẵn sàng đáp trả “bằng vũ lực mạnh mẽ” nếu Iran tấn công, đồng thời cảnh báo nguy cơ các cuộc tấn công xảy ra trong dịp lễ lớn của người Do Thái bắt đầu từ giữa tháng 9. Quân đội Israel cho biết đang chuẩn bị cả về phòng thủ và tấn công.



Theo Văn phòng Tổng thống Iran, Bộ trưởng Y tế Mohammad-Reza Zafarghandi cho biết các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran đêm 1/9 khiến 18 người thiệt mạng và 108 người bị thương. Tehran sau đó tấn công các căn cứ và lợi ích của Mỹ tại Jordan, Kuwait, Bahrain, Iraq và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE).



Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 2/9 bày tỏ đặc biệt lo ngại trước các báo cáo về thương vong dân sự, đồng thời kêu gọi các bên chấm dứt ngay các hành động quân sự, kiềm chế và nhanh chóng trở lại các giải pháp ngoại giao.



Trong khi đó, Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran. Theo truyền thông quốc tế, Washington đã yêu cầu các nước chấm dứt hoạt động thương mại với Tehran và ngăn chặn những hoạt động có thể cản trở chiến dịch gây sức ép kinh tế của Tổng thống Donald Trump.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio được cho là đã chỉ thị các đại sứ quán Mỹ trên toàn thế giới gửi công hàm tới lãnh đạo cấp cao các nước sở tại về chiến dịch này. Đây dự kiến cũng là một trọng tâm trong chuyến công du Vùng Vịnh của ông Rubio.



Tổng thống Trump trước đó tuyên bố khởi động chiến dịch kinh tế nhằm vào Iran, gọi đây là một “hoạt động cô lập với quy mô chưa từng có”./.

Xung đột tại Trung Đông: Iran tập kích loạt căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã thực hiện một đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo cường độ cao nhắm vào Căn cứ Camp Titin của lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ tại Jordan.

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