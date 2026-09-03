Trung Quốc đề xuất 4 điểm về cấu trúc an ninh Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Ai Cập, ngày 2/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra đề xuất 4 điểm về xây dựng cấu trúc an ninh mới ở Trung Đông, gồm phát huy động lực nội tại, thúc đẩy cách tiếp cận tổng thể, củng cố nền tảng phát triển và tăng cường phối hợp quốc tế.

Đề xuất được đưa ra trong tuyên bố chung Trung Quốc-Ai Cập về tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Hai bên nhấn mạnh vấn đề Palestine là trọng tâm của Trung Đông, đồng thời kêu gọi củng cố ngay lập tức lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza, bảo đảm tiếp cận nhân đạo không bị hạn chế và tạo điều kiện để Chính quyền Palestine sớm trở lại quản lý Dải Gaza.

Hai nước cũng phản đối mọi kế hoạch di dời người Palestine khỏi vùng đất của họ dưới bất kỳ lý do hoặc danh nghĩa nào.

Về Sudan, Trung Quốc và Ai Cập kêu gọi tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia này, cam kết phối hợp nhằm chấm dứt xung đột và thúc đẩy tiến trình chính trị do người Sudan dẫn đầu.

Đối với Biển Đỏ, hai bên cho rằng bảo đảm an ninh và quản trị tuyến hàng hải này trước hết thuộc trách nhiệm của các quốc gia ven biển.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Trung Quốc và Ai Cập đã ký 5 thỏa thuận chính thức cùng hơn 20 văn kiện hợp tác, trong các lĩnh vực kinh tế-kỹ thuật, công nghiệp, chuỗi cung ứng, công nghệ thông tin, tài chính, viễn thông, truyền thông và chuyển giao công nghệ.

Hai bên cũng thúc đẩy hợp tác phát triển Khu kinh tế Kênh đào Suez và dự kiến mở rộng hợp tác về xe điện, đóng tàu, năng lượng tái tạo, khử muối nước biển, chất bán dẫn, điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu, khoáng sản quan trọng, viễn thám và Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi nhất trí mở rộng hợp tác du lịch, trao đổi giáo dục đại học và tăng khả năng tiếp cận của hàng hóa Ai Cập tại thị trường Trung Quốc.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Ai Cập kể từ tháng 1/2016, khi ông có bài phát biểu tại trụ sở Liên đoàn Arập ở Cairo. Chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao./.

Trung Quốc đề xuất 4 định hướng thúc đẩy SCO phát triển chất lượng cao Giá trị tinh thần quý báu nhất của SCO là “Tinh thần Thượng Hải,” với các nguyên tắc tin cậy lẫn nhau, cùng có lợi, bình đẳng, tham vấn, tôn trọng sự đa dạng của các nền văn minh và cùng phát triển.

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