Giá dầu thô giảm nhẹ khi căng thẳng Trung Đông tạm lắng

Giá dầu thô thế giới giảm nhẹ trong phiên 3/9 khi thị trường ghi nhận những tín hiệu hạ nhiệt tạm thời từ các cuộc không kích giữa Mỹ và Iran, qua đó xoa dịu phần nào nỗi lo đứt gãy nguồn cung từ khu vực Trung Đông.

Bên cạnh đó, thông tin về việc một số quốc gia Vùng Vịnh gia tăng xuất khẩu và lưu lượng dầu thô qua eo biển Hormuz có dấu hiệu cải thiện cũng góp phần kìm hãm đà tăng của giá "vàng đen."

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 59 xu (tương đương 0,62%) xuống mức 95,04 USD/thùng vào lúc 12 giờ 09 phút (giờ Việt Nam). Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 38 xu (0,42%) xuống mức 90,63 USD/thùng. Trước đó trong phiên 2/9, cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đều biến động với biên độ lớn và có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ ngày 24/7.

Giới chuyên gia phân tích nhận định áp lực giảm giá xuất hiện khi đợt bùng phát căng thẳng mới nhất đang có dấu hiệu lắng xuống. Dù đây là cuộc giao tranh dữ dội nhất kể từ tháng 7/2026, phía Mỹ cho biết chiến dịch quân sự này sẽ không kéo dài quá lâu, chủ yếu nhằm vào các hệ thống radar cũng như thiết bị quân sự dọc theo eo biển Hormuz.

Theo các nhà quan sát, nếu tình trạng hạ nhiệt được duy trì, dòng chảy dầu thô và hoạt động chuyển tải trên biển sẽ sớm phục hồi về mức của cuối tuần trước.

Tuy nhiên, trên thực địa, rủi ro hàng hải vẫn hiện hữu. Dữ liệu theo dõi cho thấy chỉ có 4 tàu chở hàng hóa đi qua eo biển Hormuz trong ngày 2/9, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 13 tàu/ngày.

Phía Iran cũng tiếp tục bổ sung nhiều tàu vào danh sách vi phạm và đe dọa áp dụng các biện pháp bắt giữ hoặc tịch thu nếu cố tình lưu thông qua eo biển.

Mặc dù vậy, nguồn cung toàn cầu đang nhận được hỗ trợ tích cực từ các nhà sản xuất khác trong khu vực này. Giới chức năng lượng Iraq cho biết nước này đã tăng mạnh lượng dầu xuất khẩu lên khoảng 2,34 triệu thùng/ngày trong tháng 8/2026 nhờ đưa ra các mức chiết khấu hấp dẫn, cùng việc Iran cấp phép cho tàu chở dầu của Iraq đi qua tuyến đường huyết mạch.

Đồng thời, phía Mỹ cũng ghi nhận đã có 17 triệu thùng dầu lưu thông qua eo biển Hormuz vào đầu tuần. Đây là khối lượng lưu thông lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột nổ ra./.

Giá dầu thế giới giảm hơn 5% trong tuần do lo ngại lãi suất và diễn biến Hormuz Giá dầu thế giới giảm mạnh trong tuần qua khi lo ngại lãi suất Mỹ tăng trở lại và kỳ vọng khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz làm giảm sức ép về nguồn cung.

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