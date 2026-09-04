Tour khám phá thời bao cấp: Trở về quá khứ để hiểu và yêu thương hơn

Nếu chỉ nhớ về thời bao cấp bằng hai chữ thiếu thốn, có lẽ chúng ta đã bỏ quên một phần rất đẹp của những năm tháng ấy, một giai đoạn người Hà Nội tìm thấy sự đoàn kết và niềm vui bằng những điều rất đỗi bình dị giữa muôn vàn khó khăn.

Đó là thông điệp của Tour Yêu nước: Không gian bao cấp do Ủy ban Nhân dân phường Ba Đình (Hà Nội) tổ chức tại địa chỉ 11A Ngũ Xã, mở cửa xuyên suốt thời gian nghỉ lễ 2/9 và sẽ tiếp tục triển khai trong tương lai.

Chỉ trong không gian vỏn vẹn một căn phòng, tour sẽ đưa du khách xuyên không, trở về với Hà Nội của những năm 1975-1986 không chỉ bằng những hiện vật gốc, mà còn thông qua âm thanh, thị giác và câu chuyện.

Tại đây, đời sống bao cấp mở ra với chế độ tem phiếu mậu dịch, bữa cơm độn, chiếc bếp mayso điện, những công việc nay không còn như dịch vụ lộn cổ áo sơ mi, tổ phục vụ nước sôi… hay những món đồ chơi, đồ gia dụng Liên Xô quý giá; đôi dép lốp theo bước chân nhân dân từ thời chiến ra thời bình, hay vỏ bom, vỏ máy bay Mỹ vốn mang theo chết chóc hủy diệt, lại được tái sử dụng thành chuông, kẻng báo động hay bàn ghế.

Mỗi tour có thời lượng 75 phút, đón tối đa 12 khách một đoàn. Kinh phí tour là 129.000 đồng cho trẻ em, 169.000 đồng cho học sinh-sinh viên và 229.000 đồng cho người lớn. Trải nghiệm sẽ thêm phần sống động và gắn kết khi có nhiều thế hệ cùng tham gia, đặc biệt là thanh niên, trung niên, người cao tuổi.

Tour cũng là một phần trong chủ trương của phường Ba Đình trong triển khai 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, triển khai Luật Thủ đô nhằm thúc đẩy công nghiệp văn hóa. Những chính sách này vừa tạo điều kiện, vừa là động lực để các địa phương phát triển nhiều hơn các giá trị đặc trưng, thu hút du khách trong và ngoài nước./.

“Tour Yêu nước”: Chạm vào ký ức Hà Nội một thời Ngược dòng ký ức qua “Tour Yêu nước: Chạm vào ký ức một thời” để trở về Hà Nội những năm 1970-1980 qua không gian, vật dụng thời bao cấp tại Không gian văn hóa Ký ức Hà Nội.

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