Tập thể cũ Hà Nội - di sản của 1 thời “bao cấp”

Giữa lòng thủ đô hiện đại, vẫn còn những khoảng trời ký ức, đó là những khu tập thể cũ giản dị, khiêm nhường, nhưng đã in dấu nếp sống của nhiều thế hệ người dân Hà Nội.

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Giữa lòng thủ đô hiện đại, vẫn còn những khoảng trời ký ức. Những khu tập thể cũ giản dị, khiêm nhường, nhưng đã in dấu nếp sống của nhiều thế hệ người dân Hà Nội.

Với kiến trúc của 1 thời xưa cũ, những khu tập thể 4-5 tầng ấy lọt thỏm bên trong những tòa nhà cao tầng và một Hà Nội đang dần chuyển mình hiện đại.

Những Khu tập thể cũ này được xây dựng từ những 80 cho đến 90 của thế kỷ trước mang đậm dấu ấn thời kỳ bao cấp. Với thiết kế phổ biến gồm các dãy nhà 4, 5 tầng, căn hộ diện tích nhỏ, và không gian sinh hoạt chung mang tính gắn kết cao, Ngày ấy, đây từng là niềm mơ ước của nhiều gia đình cán bộ, công nhân viên.

Giữa Hà Nội hôm nay - nơi những tòa tháp kính mọc lên ngày càng dày - các khu tập thể cũ thường bị nhìn như những mảng ký ức lỗi thời. Và giờ đây, những dự án thay thế những tập thể cũ này đang được hình thành thế nhưng trong ký ức của nhiều người luôn tồn tại hình ảnh một Hà Nội giản dị, là minh chứng cho sự chuyển mình của Thủ đô những năm bao cấp gian khó./.

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