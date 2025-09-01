“Nhà ở cũ của Hồ Chí Minh”- nơi chứng kiến tình hữu nghị Việt-Trung

Trong hành trình tìm đường cứu nước và lãnh đạo Cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại nhiều dấu ấn lịch sử tại Trung Quốc.

Một trong những địa điểm gắn liền với Người là “Nhà khách Nam Dương,” nơi Người từng lưu trú và làm việc trong những năm tháng đầy gian khó của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Nằm dưới chân núi Ngư Phong, thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, "nhà ở cũ" của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành một trong những địa chỉ lịch sử đặc biệt, ghi dấu những năm tháng hoạt động cách mạng của Người tại Trung Quốc.

Ngôi nhà này được xây dựng vào năm 1930 và được đặt tên là “Nhà khách Nam Dương.” Trải qua gần 100 năm thăng trầm, nơi đây vẫn giữ được nét kiến trúc đặc trưng của Trung Hoa Dân Quốc.

Theo chuyên gia văn hóa và lịch sử Liễu Châu, Tạ Siêu Đức, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến Liễu Châu 4 lần để hoạt động cách mạng. Từ năm 1943-1944, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Liễu Châu và sinh sống tại “Nhà khách Nam Dương” một năm.

Trong thời gian này, Người chủ trì việc tổ chức lại Việt Nam Cách mạng Đồng minh và được bầu làm Phó Chủ tịch Hội vào tháng 3/1944.

Sau đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập Lớp Đào tạo Cán bộ Cách mạng Việt Nam ở vùng ngoại ô phía Đông nam Liễu Châu, đào tạo lực lượng nòng cốt cho phong trào Cách mạng Việt Nam.

Trong không gian giản dị của khách sạn, những quyết sách lịch sử đã được đưa ra, góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến trường kỳ.

Ngày nay, "nhà ở cũ" của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành một địa chỉ đỏ trong hành trình tìm hiểu về tình hữu nghị Việt-Trung. Chính quyền và nhân dân địa phương đã gìn giữ, trân trọng những kỷ vật, hình ảnh về thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu lại nơi đây. Một số phòng nghỉ, không gian làm việc được phục dựng nguyên trạng, giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu rõ hơn về tinh thần quốc tế trong sáng và mối quan hệ đoàn kết gắn bó của nhân dân Việt Nam-Trung Quốc.

Khu vực trưng bày giữ gìn nhiều kỷ vật quý giá, từ bàn ghế, giường gỗ cho đến các bản thảo, tranh ảnh mà Người từng sử dụng. Nổi bật trong không gian triển lãm là bức tượng bán thân bằng đồng của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Việt Nam trao tặng, như một biểu tượng của tình hữu nghị và lịch sử kề vai sát cánh của nhân dân hai nước.

Nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nơi ghi dấu bước chân của lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, mà còn là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước láng giềng. Với những giá trị lịch sử đặc biệt, địa điểm này ngày càng thu hút nhiều đoàn khách, học giả và du khách đến tham quan, nghiên cứu.

Là một hướng dẫn viên làm việc ở nhà lưu niệm đã 7 năm, chị Lý Tiệp chứng kiến sự thay đổi rõ rệt về lượng khách Việt Nam đến đây. Chị chia sẻ: “Nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là địa danh lịch sử mà còn là cây cầu kết nối tình hữu nghị Trung-Việt. Tại đây, chúng tôi tiếp đón rất nhiều đoàn khách Việt Nam đến tham quan, có đoàn khách chính phủ, đoàn du lịch, lưu học sinh Việt Nam. Các đoàn khách đến đây đều bày tỏ cảm kích vì đã lưu giữ, bảo tồn những kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Do đó, nơi đây cũng đã trở thành minh chứng cho tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam.”

Chị Lý Tiệp cho biết thêm năm nay đánh dấu kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc và Việt Nam, do đó, các đoàn lãnh đạo chính trị, tổ chức và các đoàn sinh viên Việt Nam đến Liễu Châu để tham quan "nhà ở cũ" của Hồ Chí Minh ngày càng nhiều.

Theo chuyên gia văn hóa và lịch sử Tạ Siêu Đức, nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ mang trong mình những kỷ niệm cách mạng, mà còn là khát vọng chung về hòa bình, phát triển và hợp tác cùng có lợi giữa nhân dân Trung Quốc và Việt Nam như nhiều quan chức và đại biểu Việt Nam đã để lại lưu bút sau khi đến thăm nơi này: “Mong muốn tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc mãi mãi bền vững.”

Sự hiện diện của dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liễu Châu góp phần làm sâu sắc thêm tình cảm mà nhân dân hai nước dành cho nhau, đồng thời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm tiếp nối, giữ gìn và phát huy truyền thống hữu nghị Việt-Trung vì hòa bình, hợp tác và phát triển./.

