Báo chí cần bứt phá để đồng hành cùng kỷ nguyên mới

Chiều 14/6, tại Nhà Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì cuộc gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026).

Nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng đội ngũ những người làm báo cả nước, đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của báo chí đối với sự phát triển của đất nước. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong bối cảnh Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ ban hành nhiều quyết sách mang tính bước ngoặt, báo chí đã bám sát chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, sắp xếp tổ chức bộ máy và cải cách hành chính. Báo chí cũng đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, đồng thời không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ số, phát triển mô hình tòa soạn hiện đại và đội ngũ nhà báo đa kỹ năng để đáp ứng yêu cầu của môi trường truyền thông số.