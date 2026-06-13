Thủ tướng: Thi đua phải trở thành động lực hành động cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Sáng 13/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã chủ trì lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030 do Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tổ chức.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; các Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, lãnh đạo ban bộ ngành Trung ương, thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương. Về phía Thành phố Hồ Chí Minh có Ủy viên bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Cùng dự tại điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Lễ phát động được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính tại Thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại lễ phát động, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã mở ra Kỷ nguyên phát triển mới của Đất nước với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đất nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao và để hiện thực hóa khát vọng đó đòi hỏi tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên.

Trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng khó khăn, thách thức lớn hơn, nặng nề hơn, Thủ tướng cho rằng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tăng trưởng hai con số không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ mà phải có “Tầm nhìn chiến lược-Tư duy đột phá-Hành động quyết liệt-Tăng trưởng bền vững-Nhân dân hạnh phúc.” Đó cũng chính là khẩu hiệu, là tinh thần và mục tiêu để Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương quyết định phát động phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững “hai con số” giai đoạn 2026-2030.”

Chỉ rõ thi đua yêu nước luôn là truyền thống, là vốn quý, là văn hóa của dân tộc ta, Thủ tướng kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, người dân, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy cao độ truyền thống yêu nước, tinh thần thi đua ái quốc và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng hưởng ứng mạnh mẽ phong trào và thi đua.

Thủ tướng đề nghị tập trung thi đua đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển; quyết liệt tháo gỡ các “điểm nghẽn,” “nút thắt” về thể chế, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính; khơi thông và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển; lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, chỉ số phát triển đất nước, từng cơ quan, đơn vị, địa phương làm thước đo đánh giá chất lượng công vụ; đồng thời kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát động phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030.” (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo Thủ tướng, phải thi đua đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, coi đây là động lực chính, là trụ cột quan trọng nhất, là nền tảng chiến lược để nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia. Các bộ, ngành, địa phương cần thúc đẩy hình thành những mô hình mới, trung tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghệ cao, chính quyền số, xã hội số, công dân số, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Thủ tướng kêu gọi thi đua phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia, dự án hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng số, năng lượng và logistics; đồng thời tổ chức đợt thi đua cao điểm để xử lý dứt điểm những dự án tồn đọng kéo dài, khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính, phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn; đề nghị đặc biệt nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp theo hướng “Gần dân hơn-Nghe dân nói-Nói dân hiểu và làm dân tin.”

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, vì cộng đồng doanh nghiệp, vì người dân phục vụ. Thủ tướng cũng lưu ý đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý chặt chẽ ngân sách và các nguồn lực quốc gia; bảo đảm mọi nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch, gắn với hạch toán kinh tế xã hội; bảo đảm chống thất thoát, lãng phí, đầu tư dàn trải, kém hiệu quả.

Bên cạnh các nhiệm vụ phát triển kinh tế, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội. Tăng trưởng kinh tế phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, để thành quả phát triển được chuyển hóa thành lợi ích thiết thực, nâng cao đời sống của người dân. Việc lựa chọn Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm đổi mới sáng tạo, cực tăng trưởng năng động và đầu tàu kinh tế lớn nhất của cả nước để phát động phong trào thi đua là nhằm lan tỏa khí thế cách mạng và một phong trào hành động tới các cấp, ngành, địa phương, mọi doanh nghiệp, mọi người dân, cùng chung một ý chí hành động, nỗ lực hiện thực hóa thành công những mục tiêu chiến lược phát triển đất nước.

Với khí thế “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các cấp, ngành, địa phương nhanh chóng cụ thể hóa phong trào thi đua bằng nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể, sát thực tiễn, để thi đua không chỉ là phong trào mà phải trở thành động lực hành động, là một hệ sinh thái phát hiện những mô hình hay, lan tỏa kinh nghiệm quý, nhân rộng tấm gương điển hình.

Thủ tướng mong muốn, mỗi người dân hãy coi thi đua trở thành một hành động tự giác, nhu cầu tự thân và xuất phát từ trong những việc làm nhỏ nhất; từ việc làm tốt hơn công việc hằng ngày, sáng tạo hơn trong lao động, trách nhiệm hơn với cộng đồng, để từ đó, mỗi cá nhân sẽ trở thành một hạt nhân lan tỏa, bền bỉ, tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội, Thủ tướng cho rằng phong trào thi đua sẽ tạo khí thế mới, động lực mới, sức bật mới, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến của toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước phát triển ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương, địa phương, các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân đã bày tỏ tin tưởng vào chương trình hành động của Chính phủ; hưởng ứng mạnh mẽ, cam kết hành động để thực hiện thắng lợi phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; khẳng định sẽ cống hiến hết mình để cùng chung tay hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Thủ tướng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp đã thực hiện nghi thức bấm nút chính thức phát động phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030”./.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, khen thưởng Theo Bộ Nội vụ, việc sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng chủ yếu nhằm giải quyết các yêu cầu thực tiễn, hoàn thành Pháp lệnh về thi đua, khen thưởng sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.