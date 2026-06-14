Đồng chí Hồ Tùng Mậu-Nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu (15/6/1896-15/6/2026), chiều 14/6, tại tỉnh Nghệ An, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học “Đồng chí Hồ Tùng Mậu-Nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam.”

Hội thảo là hoạt động chính trị-khoa học có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự tri ân, tôn vinh những cống hiến to lớn của một chiến sỹ cộng sản tiền bối tiêu biểu đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay.

Dự và chủ trì hội thảo có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử, cán bộ lý luận, giảng dạy trong và ngoài hệ thống chính trị.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đề nghị Hội thảo tập trung thảo luận, phân tích làm rõ hơn những nội dung: Đồng chí Hồ Tùng Mậu là người chiến sĩ cộng sản thế hệ tiền bối, có những đóng góp tích cực cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; người cán bộ lãnh đạo tài năng của Đảng và Nhà nước; người học trò, cộng sự gần gũi, xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng; người con ưu tú của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An.

Tấm gương của đồng chí Hồ Tùng Mậu không chỉ có giá trị lịch sử, mà còn có ý nghĩa thời sự sâu sắc đối với công tác xây dựng Đảng, Nhà nước và công tác cán bộ.

Cuộc đời đồng chí nhắc nhở chúng ta về sự kiên định lý tưởng, giữ vững đoàn kết thống nhất trong Đảng, tinh thần trọng dân, gần dân, vì dân, năng lực tổ chức thực tiễn, đạo đức liêm chính và trách nhiệm phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Nguyễn Khắc Thận khẳng định, hội thảo là diễn đàn khoa học quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Đây là cơ hội để các nhà khoa học, chuyên gia, các quý vị đại biểu tiếp tục làm phong phú, sâu sắc thêm về cuộc đời, tôn vinh cống hiến to lớn của đồng chí Hồ Tùng Mậu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.

Bên cạnh đó, tài liệu hội thảo sẽ là những dữ liệu lịch sử hết sức quý báu của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Nghệ An phục vụ công tác học tập, nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Phát huy truyền thống quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là quê hương của đồng chí Hồ Tùng Mậu và các bậc tiền bối cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An nỗ lực hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới bằng tinh thần đổi mới, tự lực, tự cường.

Các đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hồ Tùng Mậu. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm sáng tỏ nội dung con người, cuộc đời sự nghiệp cách mạng và những đóng góp của đồng chí Hồ Tùng Mậu đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Hội thảo đã thống nhất khẳng định một số nội dung cốt lõi mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc về nền tảng hình thành nhân cách, lý tưởng cách mạng của đồng chí Hồ Tùng Mậu; tài năng xuất sắc và những cống hiến to lớn của đồng chí Hồ Tùng Mậu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Hội thảo cũng đã khắc họa mối quan hệ cũng như tình cảm cách mạng đặc biệt giữa đồng chí Hồ Tùng Mậu và Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm nổi bật tình cảm sâu nặng, gắn bó máu thịt giữa đồng chí Hồ Tùng Mậu với quê hương Nghệ An. Đặc biệt, tiếp tục khẳng định giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại sâu sắc từ cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hồ Tùng Mậu đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu kết luận hội thảo. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Tổng kết hội thảo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng nhấn mạnh, ý chí, khát vọng dấn thân và di sản của đồng chí Hồ Tùng Mậu chính là ngọn đuốc tinh thần, vũ khí tư tưởng sắc bén, là nguồn động lực to lớn để chúng ta tiếp tục kiên định con đường đổi mới, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thông qua hội thảo, các cán bộ, đảng viên cũng kiên quyết đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa;" cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị, các cơ quan chủ trì phối hợp với các cơ quan nghiên cứu khoa học, các cơ quan thông tấn, báo chí và Tỉnh ủy Nghệ An cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của đồng chí Hồ Tùng Mậu đối với cách mạng Việt Nam./.

Nghệ An: Hoàn thành tôn tạo Di tích nhà thờ và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu Cuộc đời hoạt động của đồng chí Hồ Tùng Mậu là minh chứng sinh động cho bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý chí kiên cường của lớp chiến sỹ cộng sản tiền bối đối với sự nghiệp cách mạng.