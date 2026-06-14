Nghệ An: Hoàn thành tôn tạo Di tích nhà thờ và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu

Ngày 14/6, tại xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khánh thành Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích nhà thờ và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí (15/6/1896-15/6/2026).

Tới dự có các đồng chí: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, đại diện gia đình, dòng họ đồng chí Hồ Tùng Mậu và đông đảo người dân.

Để bảo tồn, phát huy giá trị di tích xứng tầm với công lao của đồng chí Hồ Tùng Mậu, năm 2015, Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích nhà thờ và mộ đồng chí được khởi công.

Đến năm 2025, Dự án được chuyển giao cho Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư. Đến nay, Dự án đã hoàn thành và tổ chức khánh thành nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí.

Việc hoàn thành Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích nhà thờ và mộ của đồng chí Hồ Tùng Mậu không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản lịch sử văn hóa quý báu của quê hương, mà còn tạo thêm "địa chỉ đỏ" có ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Nhân dịp này, đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu - người chiến sỹ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Nghệ An.

Trước anh linh đồng chí Hồ Tùng Mậu, đoàn đại biểu kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc những công lao, cống hiến của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng và giải phóng dân tộc; nguyện noi theo tấm gương sáng của đồng chí tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống hiếu học và lòng yêu nước đã sớm hun đúc ở đồng chí Hồ Tùng Mậu tinh thần dân tộc, ý chí cách mạng và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Với 55 năm tuổi đời, hơn 30 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Hồ Tùng Mậu đã trải qua nhiều thử thách, nhiều lần bị địch bắt giam, tù đày trong các nhà lao của chế độ thực dân.

Dù trong hoàn cảnh nào, đồng chí vẫn giữ vững niềm tin vào con đường cách mạng, kiên định với lý tưởng đấu tranh vì độc lập của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Cuộc đời hoạt động của đồng chí Hồ Tùng Mậu là minh chứng sinh động cho bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý chí kiên cường và sự cống hiến của lớp chiến sỹ cộng sản tiền bối đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, đồng thời, để lại những giá trị có ý nghĩa sâu sắc đối với công tác giáo dục truyền thống và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho các thế hệ hôm nay.

Tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí Hồ Tùng Mậu đối với sự nghiệp cách mạng, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân chương cao quý khác./.

Vai trò lãnh đạo của Đảng quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam Theo Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập, công cuộc Đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo tạo ra bước ngoặt lịch sử, giúp Việt Nam vượt qua khủng hoảng, đạt nhiều thành tựu to lớn.