UAV - xu thế công nghệ mới và định hướng phát triển của Việt Nam

UAV ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động dân sự lẫn quân sự, trở thành lĩnh vực thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp quốc phòng.

Triển lãm Hàng không Vũ trụ Quốc tế (ILA) Berlin 2026 đã thu hút đông đảo nhà hoạch định chính sách cùng các doanh nghiệp hàng không, vũ trụ và quốc phòng hàng đầu thế giới.

Đại tá Nguyễn Tuấn Minh, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, đã đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự sự kiện này.

Với chủ đề “Tiên phong trong lĩnh vực hàng không vũ trụ”, Triển lãm Hàng không Vũ trụ Quốc tế Berlin 2026 phác họa bức tranh toàn diện về ngành hàng không vũ trụ hiện đại, từ máy bay thân rộng, trực thăng, chiến đấu cơ của Mỹ và châu Âu đến các hệ thống thiết bị bay không người lái (UAV) tiên tiến.

Điểm nhấn đáng chú ý của kỳ triển lãm năm nay là lần đầu tiên Ban Tổ chức bố trí riêng khu trưng bày và khu vực trình diễn chuyên dụng dành cho thiết bị bay không người lái, giới thiệu nhiều công nghệ mới phục vụ trinh sát chiến lược, chiến thuật, giám sát và đánh chặn.

Đối với Việt Nam, đây là xu thế có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển công nghệ thiết bị bay không người lái theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và các quyết định của Chính phủ về phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia.

Trước tình hình mới, ngày 11/6/2026, Bộ Quốc phòng đã thành lập Cục Phương tiện không người lái thuộc Bộ Tổng Tham mưu. Đây được xem là bước đi thể hiện tầm nhìn mới trong điều chỉnh tổ chức lực lượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng hiện đại và bắt kịp xu thế phát triển của khoa học quân sự thế giới.

Trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu đang thay đổi nhanh chóng, thiết bị bay không người lái ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động dân sự lẫn quân sự, trở thành lĩnh vực thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp quốc phòng./.