Cảnh sát Mỹ bám sát tuyển Iran, "nội bất xuất, ngoại bất nhập" trước giờ G

Đội tuyển Iran đã chính thức đặt chân đến Los Angeles, bắt đầu hành trình World Cup 2026 trong một bầu không khí không giống bất kỳ đội bóng nào khác tham dự giải đấu.

Nếu nhìn vào khung cảnh bên ngoài khách sạn nơi đội tuyển Iran lưu trú tại Los Angeles, rất khó để nói rằng căng thẳng đã thực sự khép lại. Hàng rào dây thép được dựng lên. Các barie chắn đường xuất hiện quanh khu vực khách sạn.

Cảnh sát Mỹ túc trực dày đặc, kiểm soát nghiêm ngặt mọi lối ra vào. Không khí giống như một khu vực an ninh đặc biệt hơn là nơi đóng quân của một đội tuyển bóng đá chuẩn bị thi đấu World Cup.

Đội tuyển Iran đến Los Angeles sau chuyến bay ngắn từ Tijuana, Mexico. Trước đó, đội bóng này đã đóng quân tại Mexico để chuẩn bị cho giải đấu trong bối cảnh tình hình khu vực và quan hệ Mỹ - Iran liên tục biến động./.