Vở diễn 'Những lớp phù sa': Kể câu chuyện về ký ức Bắc Bộ bằng nghệ thuật múa

Phù sa được hình thành từ những vật chất nhỏ bé được dòng sông mang theo và bồi đắp qua thời gian. Từ đó, đất đai trở nên màu mỡ, sự sống bén rễ và cộng đồng cư dân hình thành.

Vở múa “Những lớp phù sa” mượn quy luật ấy làm ẩn dụ cho dòng chảy văn hóa – nơi lịch sử, ký ức, phong tục, tín ngưỡng và nghệ thuật được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Sau buổi công diễn tối 2/9, vở sẽ được biểu diễn thường xuyên tại Nhà hát của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội để tạo thêm một trải nghiệm văn hóa dành cho du khách khi đến Thủ đô.

Với công chúng trong nước, chương trình mang đến một góc nhìn mới về những chất liệu quen thuộc của văn hóa Bắc Bộ. Với khán giả quốc tế, dòng sông Hồng, làng nghề, âm nhạc dân gian và nghệ thuật thị giác tạo thành một câu chuyện có thể tiếp cận ngay cả khi không hiểu tiếng Việt.

Không gian văn hóa Bắc Bộ với các làng nghề truyền thống hiện lên sống động bằng ngôn ngữ hình thể. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Vở múa bắt đầu từ một hình ảnh giản dị: Một giọt nước rời khỏi mây và theo dòng sông Hồng đi qua đất, làng và con người. Giọt nước ấy vừa là nhân vật, là người dẫn chuyện, để từ một hành trình của tự nhiên mở ra hành trình của văn hóa thông qua 5 hồi chính của tác phẩm: Giọt nước, Làng, Chợ, Yêu, Hội.

Không gian văn hóa Bắc Bộ hiện lên qua những hình ảnh gần gũi: Làng quê, bến nước, cây đa, con đò, phiên chợ của những làng nghề thủ công truyền thống - nơi hẹn hò lứa đôi. Từ gốm, lụa, mây tre đan, sơn mài đến nhiều nghề thủ công khác, mỗi sản phẩm đều mang câu chuyện về vùng đất, kỹ nghệ và con người. Những chất liệu ấy trở thành nguồn cảm hứng đối thoại của nghệ thuật đương đại với di sản truyền thống trên sân khấu.

Từ giọt nước, sự sống bắt đầu. Từ dòng sông, làng quê hình thành. Trong làng có nghề, có những người thợ ngày ngày làm việc bằng đôi tay, giữ lại những kỹ nghệ tưởng chừng có thể biến mất theo thời gian. Bởi vậy, làng nghề là một trong những chất liệu quan trọng của tác phẩm.

Vở diễn cũng lồng ghép lát cắt tín ngưỡng dân gian thông qua diễn xướng hầu đồng do Tiến sỹ Nguyễn Đức Hiển thể hiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Từ ý tưởng gốc của Nghệ sỹ Ưu tú Cao Ngọc Ánh, dự án quy tụ êkip sáng tạo có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật, trong đó nổi bật là Nghệ sỹ Nhân dân Trần Ly Ly (kịch bản, tổng đạo diễn), nhạc sỹ Đạt Kìm (đạo diễn âm nhạc), nghệ nhân hầu đồng-Tiến sỹ Nguyễn Đức Hiển…

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, Nghệ sỹ Nhân dân Trần Ly Ly cho hay vở diễn không cố gắng phục dựng một Bắc Bộ xưa cũ. Tác phẩm đặt truyền thống vào cuộc đối thoại với nghệ thuật đương đại, để những giá trị quen thuộc được nhìn bằng một ngôn ngữ mới.

Tác phẩm dùng múa dân gian đương đại là ngôn ngữ biểu đạt chính, kết hợp với hát ru, xẩm, hát văn và âm nhạc truyền thống.

“Một giọt nước có thể nhỏ bé. Một hạt phù sa cũng rất nhỏ bé. Nhưng qua thời gian, hàng triệu giọt nước tạo thành dòng sông, hàng triệu hạt phù sa tạo nên đất đai. Văn hóa cũng được tạo nên như thế, từng lớp, từng lớp được nhiều thế hệ bồi đắp,” Nghệ sỹ Nhân dân Trần Ly Ly chia sẻ./.

Múa rối cạn Tế Tiêu thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách Ngày 18/2 (mùng 2 Tết Bính Ngọ), hoạt động biểu diễn múa rối cạn truyền thống do phường rối cạn Tế Tiêu thực hiện, diễn ra tại Không gian Hồ Văn, Văn Miếu–Quốc Tử Giám.