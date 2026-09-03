Miss World 2026: 111 nền văn hóa “khoe sắc” rực rỡ bên bờ biển Nha Trang

Trên sân khấu dài hơn 110m bên bờ biển Nha Trang tối qua (2/9), 111 thí sinh Miss World lần thứ 73 lần lượt xuất hiện cùng những trang phục mang câu chuyện văn hóa của quê hương. Hòa điệu trong tiếng nhạc và ánh sáng, những sắc màu từ châu Mỹ, châu Phi, châu Âu, châu Á và châu Đại Dương đã tạo nên một đêm diễn đặc biệt đúng dịp Quốc khánh Việt Nam.

Chương trình “Hello Vietnam - Hello World” có sự hiện diện của bà Julia Morley, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tổ chức Miss World, cùng 7 Hoa hậu Thế giới qua các thời kỳ. Hàng nghìn khán giả có mặt tại quảng trường và dọc tuyến đường Trần Phú để theo dõi chương trình, trong đó điểm nhấn là phần trình diễn Trang phục Văn hóa Dân tộc - Dance of the World.

Mỗi trang phục là một nền văn hóa

Dance of the World mở ra hành trình qua 4 khu vực: châu Mỹ và vùng Caribbean, châu Phi, châu Âu, châu Á và châu Đại Dương. Mỗi nhóm bắt đầu bằng phần đồng diễn, sau đó các thí sinh lần lượt giới thiệu trang phục và câu chuyện văn hóa của đất nước, vùng lãnh thổ mình đại diện.

Hơn cả một màn trình diễn thời trang, mỗi thiết kế đã trở thành cách kể chuyện bằng hình ảnh. Có trang phục khai thác lễ hội, thiên nhiên, tín ngưỡng; có thiết kế lấy cảm hứng từ lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật dân gian hay những biểu tượng gắn với cộng đồng bản địa.

Mỗi nhóm bắt đầu bằng phần đồng diễn trước khi các thí sinh lần lượt xuất hiện trong tiết mục riêng. Âm nhạc, chuyển động và trang phục được sử dụng để giới thiệu những lát cắt văn hóa của từng quốc gia, vùng lãnh thổ.

Nhóm châu Mỹ và vùng Caribbean mở đầu với những gam màu mạnh, nhịp điệu nhanh cùng nhiều thiết kế có kích thước lớn. Một số thí sinh đưa vào phần trình diễn hình ảnh lễ hội, thiên nhiên, tín ngưỡng và những biểu tượng quen thuộc tại quê hương.

Các đại diện châu Phi tiếp nối với trang phục sử dụng màu sắc rực rỡ, họa tiết bản địa và phụ kiện đặc trưng. Phần trình diễn nhấn vào nhịp điệu, chuyển động hình thể và tinh thần cộng đồng của các nền văn hóa tại khu vực.

Ở nhóm châu Âu, nhiều thiết kế khai thác lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật dân gian và những nhân vật mang tính biểu tượng. Các thí sinh kết hợp kỹ thuật trình diễn với động tác múa, tạo sự khác biệt giữa phần trang phục dân tộc và một màn catwalk thông thường.

Nhóm châu Á và châu Đại Dương khép lại phần thi. Các đại diện khai thác chất liệu văn hóa phương Đông, nghi lễ truyền thống, thiên nhiên và những câu chuyện gắn với cộng đồng bản địa.

Đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc xuất hiện trong nhóm châu Á và châu Đại Dương với trang phục “Lưng Trời vương nắng” của bộ đôi nhà thiết kế Bùi Thế Bảo và Nguyễn Nguyên Bảo.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh thiếu nữ Tây Bắc trong điệu múa khèn của đồng bào Mông mỗi độ xuân về, thiết kế kết hợp sắc xanh của núi rừng, sắc hồng của mùa hoa cùng những họa tiết thổ cẩm. Qua phần trình diễn của Bảo Ngọc, hình ảnh văn hóa vùng cao Việt Nam được đặt trong không gian giao lưu cùng các nền văn hóa khác trên thế giới.

Có thể thấy sự khác biệt về màu sắc, chất liệu, phụ kiện và chuyển động sân khấu đã tạo nên một bức tranh đa dạng về văn hóa thế giới. Trong cùng một không gian, khán giả có thể bắt gặp những nét đặc trưng của nhiều nền văn hóa, từ nhịp điệu sôi động của châu Mỹ và châu Phi đến vẻ trầm lắng, giàu chiều sâu lịch sử của châu Âu hay những câu chuyện về thiên nhiên, cộng đồng và truyền thống ở châu Á - châu Đại Dương.

Sau Dance of the World, chương trình tiếp nối với tiết mục “Con cháu Vua Hùng toàn cầu,” có sự tham gia của Kỷ lục gia Thế giới, Giáo sư, Tiến sỹ danh dự Trần Văn Mười cùng 10 Hoa hậu, Á hậu Việt Nam. Tiết mục hướng tới câu chuyện nguồn cội, hòa bình và sự kết nối của người Việt trên thế giới.

﻿ Màn trình diễn của đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc với trang phục “Lưng Trời vương nắng.” (Ảnh: BTC)

Đêm diễn vì thế không chỉ là hoạt động trong khuôn khổ Miss World mà còn trở thành một cuộc gặp gỡ, giao lưu văn hóa, trong đó Việt Nam vừa là nơi đăng cai, vừa có cơ hội giới thiệu những câu chuyện bản sắc riêng với bạn bè quốc tế.

Nha Trang thành sân khấu của thế giới

Để 111 thí sinh cùng xuất hiện trong một chương trình có quy mô lớn, sân khấu tại Quảng trường 2 Tháng 4 được thiết kế theo chiều ngang, dài hơn 110m, sâu khoảng 30-40m, với hệ thống LED đa lớp, âm thanh và ánh sáng công suất lớn. Phía trước sân khấu bố trí hơn 5.000 chỗ ngồi, chưa bao gồm khu vực dành cho người hâm mộ.

Đây cũng là một trong những điểm nhấn về tổ chức của sự kiện. Công trình được thi công từ ngày 20/8, phần kết cấu cơ bản hoàn thành ngày 30/8 trước khi bước vào giai đoạn lắp đặt và vận hành hệ thống kỹ thuật. Hơn 500 nhân sự làm việc liên tục để hoàn thiện sân khấu, khán đài, âm thanh, ánh sáng, màn hình và khu vực hậu trường.

Quá trình chuẩn bị diễn ra trong điều kiện thời gian hạn chế, đồng thời phải phối hợp với địa phương về mặt bằng, vận chuyển thiết bị, phân luồng giao thông và bảo đảm an ninh. Tối 1/9, nhiều khu vực quanh tuyến đường Trần Phú được kiểm soát để phục vụ tổng duyệt.

Chủ tịch Miss World Vietnam, bà Phạm Kim Dung cho biết quỹ thời gian chuẩn bị là áp lực lớn đối với ê-kíp. “Có thể đánh giá ngắn gọn là quá cực và quá bận. Ê-kíp thực sự rất vất vả trong khoảng thời gian này. Mọi thứ đều gấp gáp, chúng tôi phải liên tục đẩy nhanh tiến độ,” bà Phạm Kim Dung nói.

Theo bà, việc tổ chức một chương trình quy mô lớn tại Quảng trường 2 Tháng 4 đòi hỏi sự phối hợp của nhiều lực lượng, nhất là trong bối cảnh địa điểm này trước đó được sử dụng cho các hoạt động lớn của địa phương.

“Chúng tôi cần phương án an ninh, có thời điểm phải phân luồng giao thông và cần nhiều lực lượng khác hỗ trợ. Trước đó, quảng trường diễn ra Đại hội Thể dục thể thao của tỉnh cùng nhiều sự kiện. Vì vậy, ê-kíp phải sắp xếp, co kéo trong quỹ thời gian có được,” bà cho hay.

Đáng chú ý, sự hiện diện của Chủ tịch Miss World, bà Julia Morley cùng 7 Hoa hậu Thế giới qua các thời kỳ càng tạo thêm dấu ấn cho đêm diễn. Miss World 2025 Opal Suchata Chuangsri, Miss World 2024 Krystyna Pyszková, Miss World 2022 Karolina Bielawska, Miss World 2018 Vanessa Ponce de León, Miss World 2016 Stephanie Del Valle, Miss World 1988 Linda Pétursdóttir và Miss World 1975 Wilnelia Merced Forsyth cùng hội tụ tại Nha Trang.

Trong không gian ấy, hàng nghìn khán giả Việt Nam trực tiếp chứng kiến những câu chuyện văn hóa được kể bằng trang phục, âm nhạc và trình diễn; còn các thí sinh quốc tế có thêm một sân khấu để cảm nhận và giới thiệu Việt Nam trong hành trình Miss World.

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Việc tổ chức “Hello Vietnam - Hello World” đúng ngày Quốc khánh vì thế có thêm một ý nghĩa đặc biệt hơn, từ một sự kiện sắc đẹp quốc tế, sân khấu Nha Trang trở thành nơi kết nối những câu chuyện văn hóa, đưa hình ảnh Việt Nam xuất hiện giữa dòng chảy giao lưu quốc tế.

Sau đêm Dance of the World, sân khấu tại Quảng trường 2 Tháng 4 tiếp tục được điều chỉnh để phục vụ chung kết Miss World lần thứ 73 vào ngày 5/9. Đây cũng là đêm khép lại hành trình của 111 thí sinh tại Việt Nam và chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm Miss World./.

Bảo Ngọc đã “hội nhập nhưng không hòa tan” thế nào ở Miss World lần thứ 73? Từ câu chuyện 1 quốc đảo có thể mất nơi gọi là nhà vì biến đổi khí hậu đến thông điệp “hội nhập nhưng không hòa tan,” Bảo Ngọc mang tới một cách nhìn vượt khỏi khuôn khổ cuộc thi nhan sắc.