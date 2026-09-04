Kiểm tra công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ, tổ chức lấy mẫu xác định danh tính

Sáng 4/9, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra, nắm tình hình công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại điểm cao 685 thuộc xã Thanh Thủy (Tuyên Quang).

Để lên được khu vực tìm kiếm, Đoàn công tác phải vượt qua quãng đường địa hình hiểm trở, nhiều đoạn không thể sử dụng phương tiện giao thông, phải đi bộ, leo qua những con dốc đá tai mèo sắc nhọn, trơn trượt.

Địa hình chia cắt, nhiều khu vực còn tiềm ẩn nguy cơ bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh khiến hành trình tiếp cận điểm cao 685 càng thêm gian nan. Những khó khăn này cũng là thử thách thường xuyên đối với cán bộ, chiến sỹ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại đây.

Tại khu vực tìm kiếm, Đoàn công tác kiểm tra thực tế công tác rà phá bom mìn, vật cản, tạo mặt bằng an toàn và hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Các lực lượng đang khẩn trương triển khai nhiệm vụ, từng bước mở rộng phạm vi tìm kiếm tại những vị trí được xác định có khả năng còn hài cốt liệt sỹ. Thời gian qua, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập nhiều mộ tập thể và mộ cá nhân với hàng chục hài cốt liệt sỹ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại điểm cao 685. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Sau khi trực tiếp kiểm tra hiện trường, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sỹ các lực lượng tham gia nhiệm vụ; đồng thời yêu cầu các lực lượng phải đặt yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối lên hàng đầu; tổ chức rà phá bom mìn, vật cản đến đâu khẩn trương bàn giao mặt bằng đến đó cho lực lượng tìm kiếm, quy tập, bảo đảm vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa an toàn trong từng khâu, từng bước thực hiện.

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là trách nhiệm thiêng liêng, cao cả, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Đằng sau mỗi hài cốt được tìm thấy là niềm mong mỏi, chờ đợi của thân nhân, gia đình những người đã hy sinh nhưng chưa được trở về.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại điểm cao 685 tiếp tục phát huy quyết tâm, kiên trì tìm kiếm tại những khu vực có thông tin, dấu tích về nơi hy sinh, nơi an táng liệt sỹ; phấn đấu tìm kiếm, quy tập thêm nhiều hài cốt các Anh hùng liệt sỹ, đưa các anh trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.

Dịp này, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đã trao quà, động viên cán bộ, chiến sỹ đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại điểm cao 685; chia sẻ với những khó khăn, gian khổ mà lực lượng tìm kiếm đang phải đối mặt và mong muốn các cán bộ, chiến sỹ tiếp tục giữ vững tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo quốc gia đã dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm 468, xã Thanh Thủy. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân; nguyện tiếp tục thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, góp phần xoa dịu nỗi đau, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân và gia đình các liệt sỹ…

Lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đợt 2

Sáng 4/9, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Tiểu Cần (xã Tiểu Cần) và Nghĩa trang Liệt sỹ Thông Hòa (xã Tam Ngãi), Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Vĩnh Long (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sỹ.

Trước khi tiến hành lấy mẫu, các đại biểu và lực lượng chức năng tổ chức dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Việc lấy mẫu được thực hiện theo qui trình kỹ thuật, bảo đảm chặt chẽ từ khâu xác định phần mộ, lấy mẫu, niêm phong, bảo quản đến bàn giao.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo về công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại điểm cao 685 thuộc xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Theo kế hoạch, lực lượng chức năng sẽ tổ chức lấy mẫu 101 mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sỹ Tiểu Cần trong 5 ngày; lấy mẫu 133 mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thông Hòa trong 7 ngày để phục vụ công tác giám định ADN xác định danh tính liệt sỹ. Tỉnh Vĩnh Long hiện có 33 nghĩa trang liệt sỹ.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ,” Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long sẽ tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu đối với 4.871 phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin tại 29 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn. Đến nay, Ban Chỉ đạo đã hoàn thành lấy mẫu tại 11 nghĩa trang liệt sỹ.

Đến hết ngày 3/9, lực lượng chức năng đã lấy được 1.803 mẫu/2.028 mộ liệt sỹ tại các nghĩa trang. Tất cả mẫu đã được số hóa, lập hồ sơ đầy đủ; được bảo quản tạm thời ở 3 phòng lưu mẫu ở Nghĩa trang Liệt sỹ Vĩnh Long, Nghĩa trang Liệt sỹ Bến Tre, Nghĩa trang Liệt sỹ Trà Vinh bảo đảm theo qui định.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ chưa có thông tin tại các nghĩa trang còn lại trong tháng 11/2026, bảo đảm đúng qui định, an toàn; đồng thời nâng cao chất lượng tiếp nhận, đối chiếu, xác minh, kết luận thông tin và hoàn thành tiến độ kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đợt 2.

Từ đầu Chiến dịch đến nay, tỉnh đã tiếp nhận 59 thông tin cung cấp về liệt sỹ, mộ liệt sỹ; xác minh, kết luận 49 thông tin, trong đó 45 thông tin có kết luận và 4 thông tin chưa đủ cơ sở kết luận; 4 thông tin đang được xác minh và 6 thông tin chưa xác minh.

Tỉnh đã tổ chức 6 đợt tìm kiếm, quy tập với hơn 217 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; đồng thời phối hợp với Đội K90 tìm kiếm, quy tập được 108 hài cốt liệt sỹ và 1 mộ tập thể, trong đó đã an táng 43 hài cốt liệt sỹ và 1 mộ tập thể.

Đối với công tác giám định ADN, đến hết tháng 8/2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bàn giao 2 đợt, tổng cộng 1.346 mẫu cho Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an để thực hiện giám định ADN, bảo đảm an toàn theo quy định.

Việc đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ thể hiện trách nhiệm, sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”./.

Gia Lai về đích Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập hài cốt liệt sỹ Theo Ban Chỉ đạo chiến dịch, toàn tỉnh Gia Lai có 113 nghĩa trang liệt sỹ tại 65 xã, phường, với 11.976 phần mộ chưa xác định được danh tính, thuộc diện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

​

​