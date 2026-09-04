Tiếp tục hành trình tìm kiếm đồng đội hy sinh tại Campuchia

Sáng 4/9, các địa phương đã tổ chức Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Nhiệm vụ chính trị đặc biệt

Tại Khu di tích lịch sử quốc gia khu vực Đồn Long Khốt (xã Tuyên Bình), Lễ xuất quân do Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Quân khu 7 phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức.

Tham dự có Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7; lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, thành phố Đồng Nai cùng đại diện các đơn vị, địa phương, cán bộ, chiến sỹ các Đội K70, K71, K72 và K73 (Đội K).

Hơn 25 năm qua, các lực lượng của Quân khu 7 đã quy tập hơn 12.000 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, tổ chức hồi hương, truy điệu, an táng trang nghiêm, chu đáo.

Theo kế hoạch, trong mùa khô 2026-2027, các Đội K tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia; phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch với 185 thông tin về 761 mộ liệt sỹ; phấn đấu mỗi đội quy tập được ít nhất 100 hài cốt liệt sỹ sau mỗi đợt hành quân trong giai đoạn 26.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 trao vòng hoa động viên cán bộ, chiến sỹ các Đội K trước khi lên đường sang Campuchia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 7, nhấn mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa” và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, giai đoạn 26, mùa khô 2026-2027 được triển khai trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị đang tập trung thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ,” hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027).

Do đó, các Đội K cần nỗ lực nhiều hơn; đồng thời tổ chức tìm kiếm khoa học, khẩn trương, tập trung nguồn lực, trong đó lấy xử lý, xác minh và khai thác nguồn tin làm khâu đột phá.

Các đơn vị giữ nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn, chấp hành pháp luật Việt Nam và Campuchia, ứng xử đúng mực, tôn trọng phong tục, tập quán của nhân dân nước bạn; đồng thời chăm lo tốt đời sống, sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng Quân đội Hoàng gia Campuchia phối hợp tiếp nhận cán bộ, chiến sỹ các Đội K Việt Nam tại khu vực cửa khẩu, chuẩn bị hành trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên đất bạn. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Hoài Thanh, Chính trị viên Đội K71 cho biết, cán bộ, chiến sỹ các Đội K nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm khi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này.

Cán bộ, chiến sỹ xác định tiếp tục bám địa bàn, kiên trì xác minh từng nguồn tin, tranh thủ sự giúp đỡ của chính quyền và nhân dân Campuchia, phối hợp giữa các lực lượng để nâng cao khả năng xác định vị trí liệt sỹ. Trong điều kiện thông tin ngày càng hạn chế, mỗi dấu vết đều được xem xét, đối chiếu với thực địa trước khi tổ chức tìm kiếm.

Tại lễ xuất quân, các đại biểu và cán bộ, chiến sỹ các Đội K đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử quốc gia khu vực Đồn Long Khốt.

Sau lễ xuất quân, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và cán bộ, nhân dân có mặt tại Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (xã Bình Hiệp, Tây Ninh) tiễn các Đội K lên đường sang Campuchia thực hiện nhiệm vụ.

Chủ động thu thập, xác minh thông tin trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Cán bộ, chiến sỹ Đội K91 cần "chủ động tạo nguồn thông tin," gặp gỡ nhân chứng để thu thập, xác minh thông tin liệt sỹ với phương châm "còn thông tin thì còn xác minh, còn dấu tích thì còn tìm kiếm, còn liệt sỹ chưa trở về thì nhiệm vụ chưa dừng lại." Đây là chỉ đạo của ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, tại Lễ xuất quân do Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức.

Tiễn Đội K91 lên đường thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho rằng, Đội K91 đã chủ động, sáng tạo, đúc kết nhiều kinh nghiệm trong rà soát, thu thập, đối chiếu thông tin và khảo sát thực địa. Điều này vô cùng ý nghĩa khi nguồn thông tin ngày càng hạn chế, nhân chứng ngày càng thưa vắng và địa hình chiến trường xưa có nhiều thay đổi.

Do đó, cán bộ, chiến sỹ Đội K91 cần đi sâu, đi sát từng địa bàn; chủ động gặp gỡ nhân chứng, người cao tuổi, người có uy tín để thu thập, xác minh thông tin bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại quân sự, công tác dân vận; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy chế đối ngoại; tôn trọng phong tục, tập quán, tín ngưỡng của nước bạn; tiếp tục làm tốt công tác dân vận bằng những việc làm thiết thực.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn; bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất, trang thiết bị và chăm lo đời sống, sức khỏe, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và của nước bạn để giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh.

Theo Đại tá Trần Văn Hiền, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, để chuẩn bị cho Đội K91 xuất quân thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia, đơn vị đã nâng cao nhận thức về trách nhiệm, vinh dự của cán bộ, chiến sỹ khi thực hiện nhiệm vụ; đồng thời chủ động rà soát, kiện toàn tổ chức, bố trí lực lượng phù hợp yêu cầu nhiệm vụ.

Đơn vị đã phân công cụ thể cho từng bộ phận, bảo đảm thực hiện đồng bộ các khâu... Giai đoạn 26, đội tổ chức 2 bộ phận đào tìm.

Cán bộ, chiến sỹ Đội K91 lên đường thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Tại tỉnh Prey Veng (Campuchia), Đội K91 hoạt động trên địa bàn 9 huyện, 36 xã, 44 điểm; tại tỉnh Pursat hoạt động trên địa bàn 4 huyện, 8 xã, 8 điểm.

Tỉnh Đồng Tháp được giao tìm kiếm, quy tập 370 hài cốt liệt sỹ. Đến nay, Đội K91 đã tìm kiếm, quy tập được 143 hài cốt liệt sỹ (trong đó 47 hài cốt tại Campuchia, 96 hài cốt trong tỉnh); an táng 68 hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Tam Nông.

Sau lễ xuất quân, cán bộ, chiến sỹ Đội K91 đã lên đường sang Campuchia thực hiện nhiệm vụ./.

Nỗ lực đưa các liệt sỹ hy sinh tại Campuchia về quê hương Theo kế hoạch, Đội K92 thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại các tỉnh Kampot, Kep, Preah Sihanouk và Koh Kong; Đội K93 thực hiện nhiệm vụ tại Takeo và Kampong Speu.