Công bố quyết định thí điểm thành lập 2 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng

Ngày 4/9, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định thành lập các đảng bộ trực thuộc Thành ủy; quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.

Việc thành lập các Đảng bộ là bước cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Quy định số 208-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng, đồng thời bảo đảm đồng bộ mô hình tổ chức đảng giữa Trung ương và địa phương, tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng đối với hai cơ quan.

Theo Quyết định số 1117-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, thành lập Đảng bộ Hội đồng Nhân dân thành phố trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng. Đảng bộ Hội đồng Nhân dân thành phố gồm 6 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 75 đảng viên.

Ban Tổ chức Thành ủy công bố Quyết định số 1120-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, chỉ định giữ chức Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí, trước mắt chỉ định 13 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy; đồng chí Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố được chỉ định làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Hội đồng Nhân dân thành phố gồm 5 đồng chí.

Theo Quyết định số 1118-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố. Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố gồm 24 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 435 đảng viên.

Ban Tổ chức công bố Quyết định số 1121-QĐ/TU về chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 27 đồng chí, trước mắt chỉ định 25 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố được chỉ định làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể gồm 5 đồng chí.

Quyết định số 1119-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy công bố việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành Ban Tuyên giáo Thành ủy, chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố; đổi tên chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu giao nhiệm vụ. (Ảnh: Anh Dũng - TTXVN

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nêu rõ việc thí điểm thành lập hai Đảng bộ trực thuộc Thành ủy đặt ra yêu cầu và trách nhiệm mới đối với cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan.

Hai Đảng ủy mới thành lập phải khẩn trương ổn định tổ chức và xác lập phương hướng, phương thức lãnh đạo phù hợp, bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt ngay từ đầu; xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc; xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên; rà soát, kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc.

Quá trình chuyển đổi phải bảo đảm sự lãnh đạo liên tục, thống nhất, không để khoảng trống, không để gián đoạn công việc, sớm xác lập phương thức lãnh đạo phù hợp với tính chất, chức năng của từng đảng bộ, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Đối với Ban Tuyên giáo Thành ủy phải nhanh chóng ổn định tổ chức, không để việc sắp xếp ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ công việc; tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu trên lĩnh vực tuyên giáo trong tình hình mới. Ban rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, tổ chức bên trong; phối hợp thực hiện việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ công tác dân vận chặt chẽ, đầy đủ, kịp thời.

Sau sắp xếp, yêu cầu đặt ra không phải là công việc ít đi mà phải tập trung, chuyên sâu, chất lượng tham mưu cao hơn. Ban cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo, chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; chú trọng năng lực thông tin, định hướng trên không gian mạng, chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy phải đồng hành, hướng dẫn và thường xuyên theo dõi, đánh giá quá trình vận hành mô hình mới. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan chủ động hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hai Đảng bộ mới và các cơ quan sau sắp xếp vận hành thông suốt, hiệu quả.

Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi quá trình thực hiện; định kỳ sơ kết, đánh giá khách quan, thực chất những khó khăn và vấn đề mới phát sinh, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để chỉ đạo xử lý và đề xuất Trung ương những nội dung cần điều chỉnh, hoàn thiện./.

Thí điểm thành lập hai đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Lai Châu Lai Châu thí điểm thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy với tên gọi Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh Lai Châu; thành lập Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy.

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