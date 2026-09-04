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Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 năm 2026

So với tháng 7/2026, CPI tháng 8/2026 tăng 0,47%; trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 10 nhóm hàng tăng giá, riêng nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,03%.

(TTXVN/Vietnam+)
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