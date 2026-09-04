Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 năm 2026

CPI bình quân 6 tháng năm 2026 tăng 4,38%
Chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng năm 2026 tăng 4,38% so với cùng kỳ 2025 do giá nhà, điện, nước, giao thông và ăn uống tăng cao.
So với tháng 7/2026, CPI tháng 8/2026 tăng 0,47%; trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 10 nhóm hàng tăng giá, riêng nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,03%.
8 tháng năm 2026, trên địa bàn cả nước xảy ra 12.347 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7.048 người và bị thương 8.130 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 17,2%.
Năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên Hà Nội thực hiện sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam ước đạt 17,25 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 8 tháng trong 5 năm.
Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4-6/9/2026, trong bối cảnh quan hệ hai nước Việt Nam-Myanmar đang phát triển tốt đẹp.
8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 770,14 tỷ USD, là mức cao nhất của 8 tháng từ trước đến nay, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước.
8 tháng năm 2026, cả nước có gần 138,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 1.708,3 nghìn tỷ đồng tăng 7,7% về số doanh nghiệp, tăng 36,2% về vốn đăng ký.
8 tháng năm 2026, hoạt động du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 15,9 triệu lượt người, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước.
Giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo giá nhiên liệu thế giới khiến Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2026 tăng 0,47% so với tháng trước.
Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ ngày 29/8 đến hết 2/9/2026), ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị vào ngày 3/9.
Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 29/8 đến hết 2/9), toàn quốc xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm 93 người chết và 134 người bị thương.
Việt Nam vươn lên trở thành một trong những quốc gia thương mại hàng đầu khu vực, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tiến gần mốc 1.000 tỷ USD.
81 năm đã trôi qua, nhưng những quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong bản Tuyên ngôn Độc lập vẫn vẹn nguyên tính thời sự, có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc.
Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 7 địa điểm trên toàn thành phố, phục vụ người dân và khách du lịch.
Các trận địa pháo hoa được bố trí trước trụ sở Báo Hà Nội mới; trước Bưu điện Hà Nội; đảo Dừa trong Công viên Thống Nhất; khu vực đường đua F1 và vườn hoa Lạc Long Quân.
Các giải pháp cải cách thủ tục hành chính được triển khai trong năm 2026 dự kiến giúp giảm khoảng 23.000 tỷ đồng chi phí tuân thủ mỗi năm, góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% dịch vụ công thiết yếu được tiếp nhận không phụ thuộc địa giới hành chính trên toàn quốc, hướng tới cung cấp dịch vụ công chủ động dựa trên dữ liệu.
Nhờ gắn bó mật thiết với nhân dân, Ðảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mở đầu kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Nghị định số 326/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định thông tin trong Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2026.
Tám thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam giữ vai trò đô thị đặc biệt hoặc loại 1, trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa lớn của cả nước.
Nghị quyết số 25-NQ/TW nhấn mạnh công tác tư tưởng trong bối cảnh mới cần quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt phương châm "Chủ động-Sắc bén-Thuyết phục- Hiệu quả."
Từ ngày 1/9/2026, cha mẹ có thể đăng ký cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi ngay trong quy trình khai sinh liên thông điện tử, không phải thực hiện thêm thủ tục riêng như trước.
Từ ngày 1/9/2026, số định danh cá nhân hoặc số Căn cước công dân được sử dụng thay mã số bảo hiểm xã hội, người dân cần nắm rõ những thay đổi để chủ động thực hiện thủ tục.
Hà Nội chính thức triển khai hệ thống vé điện tử liên thông đa phương thức giữa mạng lưới xe buýt trợ giá với hai tuyến đường sắt đô thị là 2A (Cát Linh-Hà Đông) và 3.1 (Nhổn-Cầu Giấy) từ 1/9/2026.
81 năm sau thắng lợi Cách mạng Tháng Tám, giá trị và tầm vóc của cuộc cách mạng mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do vẫn vẹn nguyên, tiếp thêm động lực để Việt Nam vững bước trên con đường phát triển.
Năm học 2025-2026 đánh dấu bước tiến trong đào tạo đại học, với nhiều chương trình STEM và nhân lực chiến lược góp phần phát triển giáo dục Việt Nam.
Bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chiến lược hợp tác quốc tế về các công nghệ chiến lược đến năm 2030 tập trung vào 6 nhóm giải pháp chính.
Năm học 2025-2026, thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, giáo dục đại học và đào tạo nhân lực chiến lược có chuyển biến rõ nét.
Học sinh Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2026 tiếp tục đạt nhiều thành tích cao, các đội tuyển đều trong nhóm 10 nước dẫn đầu toàn Đoàn xếp theo số lượng Huy chương Vàng.