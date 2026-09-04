Hà Nội sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên Hà Nội thực hiện sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên Hà Nội thực hiện sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đến nay, thành phố đã chủ động triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, bảo đảm điều kiện học tập tốt nhất cho gần 2,3 triệu học sinh các cấp như: Xác định rõ việc triển khai chương trình giáo dục thống nhất, thúc đẩy chuyển đổi số, giáo dục STEM và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) là những nhiệm vụ hàng đầu.

Đặc biệt, lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học đang được thực hiện từng bước vững chắc. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thực hiện đợt tập huấn sử dụng sách giáo khoa và hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên từ cuối tháng 6 đến gần hết tháng 7/2026.

Bên cạnh chuyên môn, Hà Nội cũng đặc biệt chú trọng đến an sinh học đường.

Từ năm học 2026-2027, mức hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học đã được nâng lên đáng kể (40.000 đồng/suất cho nhóm ưu tiên và 28.000 đồng/suất cho các nhóm còn lại), khẳng định sự quan tâm toàn diện của Thành phố đối với thế hệ tương lai…/.