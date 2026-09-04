Cửa hàng xe điện ở Đắk Lắk bốc cháy, nhiều tiếng nổ lớn

Bản tin 60s ngày 4/9/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Cửa hàng xe điện bốc cháy, nhiều tiếng nổ lớn.

Bị cáo buộc dùng chiêu “biết trước xổ số” để lừa tiền, Huấn “Hoa Hồng” thừa nhận những gì?

Hai phụ nữ tử vong trong vụ cháy ở Nha Trang nghi do sạc điện thoại trên giường.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm dầu mù u Thái Dương.

Giá xăng đồng loạt tăng mạnh, dầu tiếp tục giảm.

Israel dọa tấn công hạ tầng Iran nếu bị tập kích.

Bão Saudel đổ bộ Trung Quốc khiến hơn 83.000 người sơ tán.

Mỹ tiếp tục loại Triều Tiên khỏi danh sách quốc gia nhận viện trợ năm 2027./.