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Cửa hàng xe điện ở Đắk Lắk bốc cháy, nhiều tiếng nổ lớn

Sáng 4/9, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy cửa hàng kinh doanh xe điện, xe đạp và phụ tùng xe máy.

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Cửa hàng xe điện ở Đắk Lắk bốc cháy, nhiều tiếng nổ lớn
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Bản tin 60s ngày 4/9/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Cửa hàng xe điện bốc cháy, nhiều tiếng nổ lớn.

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(Vietnam+)
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